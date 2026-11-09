Mads Pedersen: Verletzungssorgen bei Hertha BSC ausgeräumt

Hertha-Trainer Stefan Leitl meldet Entwarnung: Mads Pedersen hat keine Bänderverletzung. Das Knie reagiert nur auf Überlastung. Details zur Behandlung.

Der Hertha-BSC-Abwehrspieler Mads Pedersen hinterließ nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg ein beunruhigendes Bild auf dem Platz. Der 30-jährige dänische Linksverteidiger humpelte mit einer dicken Kniebandage vom Feld, was sofort die Sorge um eine schwere Verletzung aufkommen ließ. Trainer Stefan Leitl hatte die Situation zunächst nüchtern bewertet und öffentlich um Geduld gebeten.

Klärung der Verletzungssituation

Die anhaltende Unsicherheit bezüglich des Gesundheitszustands des Defensivakteurs hat sich nun endlich geklärt. Wie die Medienagentur BILD am Montag erfuhr, liegt keine strukturelle Schädigung vor. Alle Bänder des Knies sind intakt und funktionsfähig. Es handelt sich lediglich um eine Reizung, die sich in den vergangenen Tagen bereits etwas abgebaut hat.

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Überlastung als Auslöser

Verantwortlich für die aktuelle Situation sind massive physische Belastungen in den zurückliegenden Wochen. Der 30-Jährige war in der laufenden Spielphase extrem stark gefordert. Bereits in der vorangegangenen Länderspielpause litt Pedersen unter ähnlichen Beschwerden. Die hohe Frequenz der Einsätze hat nun ihren Tribut gefordert und das Knie irritiert.

Ausblick auf die Winterpause

Trotz der fehlenden strukturellen Schäden ist eine Pause von der Normalität im Trainingsbetrieb unabdingbar. Der Däne muss die unterbrochene Zeit in der Winterpause nutzen, um gezielt nachzuarbeiten. Der Fokus liegt dabei auf der Kräftigung der umliegenden Muskulatur, um das Knie in Zukunft besser zu schützen und weiteren Problemen vorzubeugen.

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Trainer lobt Engagement des Spielers

Stefan Leitl betonte nach dem Spiel die herausragende Rolle seines Verteidigers im aktuellen Kader. Er bezeichnete Pedersen als das Sinnbild der neuen Hertha. Diese klare Aussage unterstreicht, wie wichtig der 30-Jährige für die taktische Ausrichtung und die defensive Stabilität des Vereins ist. Die Entwarnung ist daher auch eine gute Nachricht für die Trainerstab-Pläne.

Temporäre Ausfälle durch Erkältung

Ein zusätzlicher Faktor erschwert aktuell die Rückkehr in die volle Trainingsintensität. Am Montag fehlte Pedersen auf dem Schenckendorffplatz, da er an einer Erkältung erkrankt war und vollständig zu Bett gehen musste. Diese Erkrankung wird jedoch als kurzfristig betrachtet. Die Genesung ist bereits in vollem Gange, sodass bald wieder das volle Training erwartet werden kann.