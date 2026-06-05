Maduro verstärkt Verteidigung mit Anwältin von Sean Combs

Der ehemalige venezolanische Präsident Nicolás Maduro holt sich juristische Verstärkung: Anna Estevao, die bereits Sean "Diddy" Combs vertrat, schließt sich seinem Team an.

Der ehemalige venezolanische Präsident Nicolás Maduro rüstet seine Verteidigung im Strafprozess gegen ihn in New York weiter auf. Mit der prominente Anwältin Anna Estevao , die bereits den Rapper Sean "Diddy" Combs in dessen spektakulärem Strafprozess vertreten hat, ist nun eine weitere juristische Schwergewicht an Bord.

Estevao ist am Donnerstag offiziell dem Verteidigerteam von Maduro beigetreten, wie ihre auf Prozessführung spezialisierte Boutique-Kanzlei bekannt gab. Sie verstärkt damit die Riege um Chefverteidiger Barry Pollack und Susan Hoffinger, die ebenfalls neu zum Team gestoßen sind. Pollack, bekannt als Anwalt von Wikileaks-Gründer Julian Assange, betonte gegenüber dem Axel Springer Global Reporters Network, zu dem auch BILD gehört: Der Wechsel zu dieser Kanzlei gibt mir die Ressourcen, Präsident Maduro auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen.

Anna Estevao spielte im Strafprozess gegen Sean "Diddy" Combs in Manhattan eine zentrale Rolle. Sie nahm dessen wichtigste Belastungszeugin Cassie Ventura ins Kreuzverhör und erreichte, dass die Geschworenen den Rapper von den schwersten Vorwürfen - organisierte Kriminalität und Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung - freisprachen. Verurteilt wurde Combs lediglich in zwei Anklagepunkten im Zusammenhang mit Prostitution. Estevao hat zudem Erfahrung in der Vertretung hochkarätiger Mandanten und ließ US-Präsident Donald Trump wegen Betrugs verurteilen.

Ihre Kanzlei, die sie gemeinsam mit Theresa Trzaskoma gegründet hat, ist bekannt für die Übernahme schwieriger und herausfordernder Fälle für prominente Mandanten und Menschen in extrem schwierigen Umständen. Maduro und seiner Ehefrau Cilia Flores werden unter anderem Drogen-Terrorismus und Verstöße gegen Waffengesetze vorgeworfen. Beide haben auf nicht schuldig plädiert. Das Verfahren wird von US-Bezirksrichter Alvin Hellerstein geleitet, der bereits den Prozess gegen Combs betreute.

Es findet im selben Gerichtssaal im 26. Stock statt, in dem auch Combs verhandelt wurde.

Zudem waren sowohl Combs als auch Maduro im selben Bundesgefängnis in Brooklyn untergebracht - allerdings nicht zur selben Zeit. Die Verteidigung Maduros setzt auf die kombinierten Erfahrungen von Pollack, Hoffinger und Estevao, um gegen die schweren Anklagen vorzugehen. Theresa Trzaskoma, die die Kanzlei gemeinsam mit Estevao gründete, beschrieb Pollack und Hoffinger als "verwandte Geister" der übrigen Anwälte.

Es sei aufregend, Anwälte im Team zu haben, die jede Art von Fall übernehmen können, sagte sie: Schwierige, harte, herausfordernde Fälle - für prominente Mandanten und andere Menschen, die sich in extrem schwierigen Umständen befinden. Die Entwicklung zeigt, dass Maduro bereit ist, alle Register zu ziehen, um seine Unschuld zu beweisen und die Anklagepunkte zu entkräften.

Der Prozess in New York wird international mit Spannung verfolgt, da er nicht nur das Schicksal des ehemaligen Diktators, sondern auch die geopolitische Lage in Venezuela beeinflussen könnte





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maduro Estevao Combs New York Strafprozess

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA übergeben Europäern Hauptverantwortung für konventionelle VerteidigungDie USA wollen ihre militärischen Fähigkeiten im Bündnis reduzieren und die europäischen Verbündeten die Hauptverantwortung für ihre konventionelle Verteidigung übernehmen.

Read more »

NATO-Verteidigung: Deutschland schickt Soldaten in die TürkeiDie Bundeswehr entsendet 150 Soldatinnen und Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern an die NATO-Südostflanke. Ihr Ziel: Die Luftverteidigung in der Türkei

Read more »

USA verhängen neue Sanktionen gegen Kubas FührungDie USA haben neue Sanktionen gegen Kubas Präsidenten Miguel Díaz-Canel, seine Familie, das Verteidigungsministerium und die Komitees zur Verteidigung der Revolution verhängt. Trump droht mit einer Übernahme Kubas. Díaz-Canel verurteilt die Maßnahmen als imperialistischen Feldzug.

Read more »

Sean Avery spricht über die Schüsse vor seinem HausSchüsse in den Hollywood Hills: Ex-Eishockeystar Sean Avery erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen Nachbarn nach dem Vorfall vor seinem Haus.

Read more »