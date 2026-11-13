Mafa Kessler: 500 neue Jobs und Umsatzverdopplung dank KI-Boom

Der Maschinenbauer Mafa Kessler stellt 500 neue Arbeitsplätze in Wasseralfingen bereit. Das Unternehmen profitiert vom Datenboom und verdoppelt bis 2029 den Umsatz.

Während die Automobilzuliefererbranche mit massiven Einsparungen und Stellenabbau zu kämpfen hat, vollzieht der Maschinenbau er Mafa Kessler einen gegenteiligen strategischen Kurs. Das Unternehmen aus Wasseralfingen kündigt die Schaffung von 500 neuen Arbeitsplätzen an. Diese Erweiterung des Teams soll innerhalb der nächsten zweieinhalb Jahre realisiert werden, um die steigende Nachfrage nach Bauteilen für energieintensive Technologien zu decken.

Wachstum durch Rechenzentren-Boom

Die Maschinenfabrik Alfing Kessler (Mafa) profitiert aktuell von der explosionsartigen Expansion im Bereich Künstlicher Intelligenz und der damit verbundenen Infrastrukturen. Die riesigen Rechenzentren, die für das Training von KI-Modellen und die Datenverarbeitung unerlässlich sind, verbrauchen enorme Mengen an Strom. Dieser Energiebedarf erstreckt sich nicht nur auf die Prozessoren selbst, sondern erfordert auch aufwändige Kühlsysteme, die kontinuierlich betrieben werden müssen. Um diese kritische Infrastruktur abzusichern, werden zuverlässige Stromquellen benötigt, die durch Gasmotoren und Reserveaggregate bereitgestellt werden. Mafa Kessler fertigt hier die entscheidenden Komponenten für diese Motoren, auch wenn das Unternehmen die Bauteile nicht direkt an die Rechenzentrum-Betreiber, sondern an die jeweiligen Motorenhersteller liefert.

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Investitionen und Umsatzverdopplung

Um das bestehende Potenzial fully auszuschöpfen, investiert Mafa Kessler mehrere Hundert Millionen Euro in den weiteren Ausbau des Werks in Wasseralfingen. Die finanzielle Basis für diese Expansion bilden die aktuellen Marktdaten: Im Jahr 2024 erzielte der Kurbelwellen-Hersteller einen Umsatz von etwas mehr als 300 Millionen Euro. Geschäftsführer Konrad Grimm und das Management planen eine drastische Steigerung dieser Werte. Bis zum Jahr 2029 soll sich der Jahresumsatz verdoppeln und bei rund 600 Millionen Euro liegen. Die Pipeline der Aufträge ist extrem robust gefüllt, sodass nach internen Einschätzungen die Auftragsbücher bis weit in das Jahr 2035 hinein gedeckt sind.

Personalbedarf und Rekrutierung

Die Belegschaft am Stammsitz in Wasseralfingen, die derzeit aus 1500 Mitarbeitern besteht, wird bis zum geplanten Endausbau auf insgesamt 2000 Mitarbeiter anwachsen. Für den notwendigen Aufbau des Teams sucht das Unternehmen nach spezialisierten Fachkräften. Gesucht werden insbesondere Zerspanungsmechaniker und Industriemechaniker mit fundierter technischer Ausbildung. Zusätzlich werden Quereinsteiger mit handwerklichem Geschick eingestellt, die eine grundlegende Einarbeitung erhalten können. Dieser aktive Arbeitsmarktansatz ermöglicht es Mafa, von der allgemeinen Unsicherheit in anderen Industriezweigen zu profitieren, da dort oft Personal abgebaut wird und qualifizierte Arbeitskräfte auf dem Markt verfügbar sind.

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Globale Märkte und zukünftige Pläne

Die strategische Ausrichtung des Unternehmens konzentriert sich auf internationale Wachstumsmärkte. Als besonders wichtige Exportziele gelten die Vereinigten Staaten von Amerika und die Volksrepublik China. In diesen Regionen steigt die Nachfrage nach energieeffizienter und zuverlässiger Stromversorgung für die digitale Infrastruktur exponentiell. Die Expansion des Werks soll dabei schnell vorangetrieben werden. Schon im Jahr 2027 sollen bis zu 300 der neuen Jobs besetzt sein. Die Firma setzt darauf, dass die weltweite Abhängigkeit von Rechenzentren und KI-Anwendungen auch in den kommenden Jahren weiter steigen wird, was langfristige Planungen auf dieser Basis rechtfertigt.

Historie und Produktportfolio

Das 1911 gegründete Unternehmen Mafa Kessler ist historisch vor allem für die Fertigung von Kurbelwellen bekannt. Diese mechanischen Bauteile sind unverzichtbar in Fahrzeugmotoren, Schiffsantrieben und stationären Industriemotoren. In den letzten Jahren hat das Unternehmen sein Portfolio jedoch deutlich diversifiziert. Während die Automobilbranche schwächelt, gewinnt der Sektor der energieerzeugenden Maschinen zunehmend an Bedeutung. Die Fertigung von Präzisionsbauteilen für Gasmotoren stellt nun einen zentralen Säulen des Wachstums dar. Geschäftsführer Konrad Grimm äußerte sich auf Nachfrage zu den spezifischen Details der langfristigen Auftragslage nicht öffentlich, betonte jedoch die klare Ausrichtung auf die genannten internationalen Märkte und die technologische Relevanz der neuen Produkte für die Energiewende und Digitalisierung.