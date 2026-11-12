Magabewegung nach Midterms: Influencer verlieren an Einfluss und Relevanz

Die Niederlage der Republikaner schockiert die Maga-Szene. Influencer wie Laura Loomer stoppen Sendungen, während ideologische Krisen und Geldgeber-Probleme die Bewegung spalten.

Die vernichtende Niederlage der politischen Rechten bei den jüngsten Kongresswahlen hat die etablierten Influencer der Maga-Bewegung (Make America Great Again) tief erschüttert. Diese Wahlniederlage gefährdet nicht nur ihre bisherige ideologische Positionierung, sondern untergräbt zugleich das ökonomische Fundament, auf dem ihr digitales Geschäftsmodell beruht. Prominente Stimmen der Bewegung stehen nun vor der Frage, wie sie ihre Relevanz in einer sich wandelnden politischen Landschaft behaupten können.

Verschiedene Reaktionen der Maga-Influencer

Die bekannteste Rechtsaußen-Influencerin Laura Loomer kündigte vergangene Woche eine bevorstehende Pause ihrer Arbeit an. Sie werde ihren Videopodcast Loomer Unleashed vorerst ruhen lassen, erklärte die langjährige Trump-Anhängerin kurz nach dem Wahlausgang. Mit den Worten Ich laufe schon viel zu lange auf Reserve rechtfertigte sie diesen Schritt als notwendige Atempause für ihre geistige und emotionale Gesundheit.

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Für Samuel Woolley, Professor für Kommunikation an der Universität Pittsburgh, markiert diese Ankündigung einen signifikanten Wendepunkt. Er sieht darin den Anfang einer unvermeidbaren Wachablösung innerhalb der Welt der Content Creator. Diese neue Generation steht im Kontrast zur bisherigen Elite, die stark mit der von Donald Trump beförderten identitären und nationalistischen Ideologie verwoben war.

Ideologische Wende und interne Kritik

Influencer wie Jack Posobiec, Tim Pool und Benny Johnson hatten sich ihr Publikum im Internet mit scharfen, gegen das etablierte System gerichteten Botschaften aufgebaut. Diese rhetorische Strategie scheint jedoch an Kraft verloren zu haben. Die Midterms haben deutlich gemacht, wie die typischen Maga-Bewegungen an Schwung verloren haben. Dies zeigt sich exemplarisch an der von dem ermordeten Influencer Charlie Kirk geschaffenen Jugendbewegung Turning Point USA.

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Die von der Bewegung unterstützten Kandidaten schnitten bei den Wahlen deutlich schlechter ab als erwartet. Dies hat dazu geführt, dass sich viele Influencer erneut als Außenseiter präsentieren können, wie die Wissenschaftlerin Danielle Lee Tomson beobachtet. Anstatt sich von Donald Trump loszusagen, greifen einige Kritiker stattdessen die alte Garde der Republikanischen Partei an. Sie werfen dieser Führungselite vor, einen Teil der Maga-Wählerschaft vergrault zu haben.

Insbesondere junge weiße Männer aus einfachen Verhältnissen wurden durch aggressive Rhetorik abgeschreckt. Einige Autoren, wie der ultrarechte Ideologe und Architektur der harten Anti-Einwanderungspolitik, sahen in dieser Entwicklung gewissermaßen eine Rückkehr zu den ursprünglichen ideologischen Wurzeln der Bewegung. Benny Johnson reagierte auf den Onlinedienst X mit der Reaktion, dass die Karten damit komplett neu gemischt würden, und sprach von einer ausgezeichneten Entscheidung für die zukünftige Ausrichtung.

Finanzierungsstrukturen und Transparenz

Neben der ideologischen Neujustierung dreht sich die Diskussion auch um die finanziellen Grundlagen des Ökosystems. Wenn einige Influencer erfolgreich waren, lag dies nicht nur an ihrer Fähigkeit, Inhalte zu monetarisieren. Oftmals wurden sie, oftmals auf sehr undurchsichtige Weise, von politischen Geldgebern und anderen Lobbygruppen bezahlt, wie Samuel Woolley in Erinnerung ruft. Diese Abhängigkeiten haben die Authentizität der Botschaften zunehmend in Frage gestellt.

In einer Zeit, in der Influencer mehr denn je um ihre Unabhängigkeit bemüht sind, rühmen sich einige ihrer finanziellen Transparenz, um sich von Konkurrenten abzuheben. Alex Bruesewitz, ein 29-jähriger Trump-Anhänger und Berater, schrieb auf X, dass die Loyalität nicht mehr den Ideen gelte, sondern dem, der die Schecks unterschreibe. Er warf Laura Loomer nach den Midterms öffentlich vor, verheimlicht zu haben, dass sie für einige Veröffentlichungen im Onlinedienst X bezahlt worden sei.

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Zukünftige Herausforderungen durch Plattformen

Danielle Lee Tomson, Wissenschaftlerin an der Universität Washington, verweist auf die altersbedingte Veränderung der Szenerie. Sie sagt, dass Viele dieser Leute in die Jahre kommen, wie Laura Loomer oder Mike Cernovich oder sogar Jack Posobiec. Um Aufmerksamkeit und damit Geld zu generieren, sind auf den sozialen Netzwerken Überschreitungen wichtig, aber es braucht auch Neuheiten. Ganz offen gesagt ist ihre Message größtenteils langweilig geworden.

In dieser Aufmerksamkeitsökonomie, welche die Produzenten rechtsextremer Inhalte bislang geschickt ausgenutzt haben, bleiben die großen Plattformen die entscheidende Variable. Samuel Woolley betont, dass die Unternehmen, die die sozialen Netzwerke kontrollieren, die große Unbekannte sind. Konzerne wie Meta und Google haben gezeigt, dass sie durchgehend bereit sind, ihr Verhalten und ihre Praktiken zu ändern. Diese Anpassungen erfolgen häufig abhängig davon, wer im Weißen Haus sitzt.

Wenn Plattformen wie YouTube oder TikTok entschieden, stärker gegen Desinformation oder Hassreden vorzugehen, um sich einer neuen Regierung anzupassen, wird dies das Leben und das Verhalten dieser Influencer nachhaltig verändern. Die Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Regulierung durch diese Tech-Giganten stellt eine direkte Bedrohung für das bestehende Geschäftsmodell dar. Die Kluft zwischen politischen Zielen und platformpolitischen Richtlinien wird sich wahrscheinlich weiter vergrößern, was neue Strategien für die politische Kommunikation erforderlich macht.