Magazine Dreams: Kann Jonathan Majors damit sein Comeback schaffen?

Jonathan Majors' Karriere steht nach Vorwürfen der häuslichen Gewalt vor einem Bruch. Kann er mit dem Indie-Drama „Magazine Dreams“ doch noch zurück ins Rampenlicht finden?

Oliver Kube ist seit den 1990er Jahren als Journalist und Kritiker tätig, spezialisiert auf Film , Fernsehen, Musik, Literatur und Technik. Seit 2018 schreibt er für FILMSTARTS. Gibt es nach gewalttätigen Ausbrüchen und gerichtlichen Schuldsprüchen vielleicht doch noch einen Weg zurück ins Rampenlicht für den zweifellos talentierten Jonathan Majors ? Hier ist der Trailer zu „ Magazine Dreams “, der sein Comeback werden soll.

Alles lief wie am Schnürchen für „Magazine Dreams“: Das intensive Charakterdrama um einen jungen Mann aus einfachen Verhältnissen, der verzweifelt versucht, als Bodybuilder zu Ruhm und Ehren zu gelangen, debütierte im Januar 2023 im Programm des renommierten Sundance Festivals im US-Bundesstaat Utah. In den darauffolgenden Rezensionen überschlugen sich die Kritiker geradezu mit Lob für das Drama, vor allem aber für Hauptdarsteller Jonathan Majors. Sein Auftritt wurde mehrfach als „Tour-de-Force-Performance“ bezeichnet. Er allein sei das Eintrittsgeld für den Film wert und wurde sogar für eine Oscarnominierung ins Gespräch gebracht. Jonathan Majors, der mit Auftritten in unter anderem „Creed III“ und „Loki“ zu einem der gefragtesten neuen Stars in Hollywood avancierten Schauspieler, ist mittlerweile von einem Gericht wegen häuslicher Gewalt schuldig befunden und verurteilt worden. Marvel ließ ihn fallen und von sämtlichen weiteren geplanten Projekten mit ihm wurde Majorsobendrein der Kinostart für „Magazine Dreams“ ab und der Film drohte für immer im Giftschrank des Studios zu verschwinden. Nun hat allerdings der Indie-Vertrieb A24 den Film übernommen und arbeitet wie besessen daran, ihn in die Kinos zu bringen. „Magazine Dreams“ erzählt die Geschichte von Maddox, einem jungen Mann, der in einem heruntergekommenen Vorort lebt. Maddox ist besessen davon, den perfekten Körper zu erschaffen. Er trainiert mehrmals täglich und pumpt sich zudem mit Steroiden voll – alles, um seinen Traum wahrzumachen und als Bodybuilder Ruhm zu erlangen. Auch deshalb hat Maddox keine Freunde. Wenn er nicht trainiert, arbeitet er im örtlichen Supermarkt. Dabei fantasiert er von seiner hübschen Kollegin Jessie (, „Divinity“) und schreibt ihm regelmäßig Briefe, die er immer mit „Ich bin dein größter Fan“ beendet. Nachdem Handwerker vergessen haben, das Haus seines Opas zu Ende zu streichen, dreht Maddox allerdings durch. Er randaliert im Baumarkt und verletzt sich dabei. Als der Arzt ihm mitteilt, dass sein Medikamentenmissbrauch ihn in Lebensgefahr bringt, lehnt Maddox eine Behandlung ab, um seine Form nicht zu verlieren





