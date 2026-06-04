Magda Linette spricht über Eizellen-Einfrieren und die Suche nach Lebensbalance nach French‑Open‑Aus

Polnische Tennisprofi Magda Linette erklärt nach ihrem Ausscheiden bei den French Open, warum sie ihre Eizellen einfrierte, wie die Entscheidung ihr Leben verändert hat und welche Unterstützung sie von Kollegin Sloane Stephens erhielt.

Magda Linette , 34‑jährige polnische Tennisprofi, hat bei den French Open erneut bewiesen, dass das Turnier für sie mehr als nur sportliche Herausforderungen bereithält. Nachdem sie im Vorjahr bereits in der ersten Runde gegen die amtierende Weltranglistenerste Iga Świątek ausschied, gelang ihr dieses Mal der Einzug bis in die dritte Runde, wo sie mit 4:6, 4:6 ebenfalls das Aus gesehen hat.

Das Ergebnis ließ die Spielerin nachdenklich zurück, denn die Niederlage kam zu einem Zeitpunkt, in dem sie sich mit einer sehr persönlichen Entscheidung auseinandersetzt: Sie hat ihre Eizellen einfrieren lassen, um ihrer Zukunft und einer möglichen Familienplanung mehr Gestaltungsspielraum zu geben. In einem emotionalen Instagram‑Post schilderte Linette, dass das Einfrieren der Eizellen ihr "so viel gegeben, aber auch viel genommen" habe.

Sie erzählte, dass sie seitdem vermehrt über Fragen nachdenke, die sie früher gemieden habe - Fragen nach der eigenen Zukunft, nach Familie und danach, wie sie verhindern könne, dass das Leben Entscheidungen für sie treffe, weil sie zu lange unterwegs sei. Dieser innere Dialog sei ein Auslöser dafür geworden, einen Schritt zu wagen, der für sie sehr persönlich, schwierig und doch notwendig sei.

Der Prozess habe bereits im Jahr 2024 begonnen, erklärt Linette, und die eigentliche Behandlung sei im vergangenen Jahr in Polen erfolgt. Die medizinische Prozedur sei ohne Komplikationen verlaufen, doch danach habe sie über einen längeren Zeitraum unter Schmerzen gelitten. In ihrem Bericht betont sie, wie wichtig ihr die Unterstützung von Kolleginnen sei, insbesondere von Sloane Stephens, 33, einer ehemaligen US‑Open‑Siegerin, die selbst bereits zweimal außerhalb der Saison ihre Eizellen eingefroren habe.

Stephens habe Linette nicht nur moralisch beigestanden, sondern ihr auch wertvolle Ratschläge zum Umgang mit dem physischen und emotionalen Stress gegeben. Die enge Bindung zwischen den beiden Spielerinnen verdeutlicht, dass im Profi‑Tennis nicht nur Konkurrenz, sondern auch Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung eine große Rolle spielen. Linette nutzt ihre Plattform, um aufzuzeigen, was hinter den Kulissen des Profi‑Sports oft verborgen bleibt.

Sie spricht darüber, dass das ständige Reisen und das Streben nach sportlichen Zielen häufig dazu geführt haben, dass sie wichtige Lebensmomente verpasst habe: Geburtstage von Familienmitgliedern, das Aufwachsen ihrer Neffen aus der Ferne und die Unterstützung ihrer Eltern in schwierigen Zeiten. Obwohl sie online immer erreichbar sei, fühle sie sich manchmal "neben einem Leben, das ohne sie stattfindet".

Durch das öffentliche Teilen ihrer Geschichte möchte sie das Bewusstsein dafür schärfen, dass Athletinnen und Athleten ebenfalls mit Fragen nach Work‑Life‑Balance, Gesundheit und Familienplanung konfrontiert sind. Ihr offenes Gespräch könnte andere Sportlerinnen ermutigen, ähnliche Entscheidungen zu treffen und die notwendige Unterstützung in ihrem Umfeld zu suchen





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