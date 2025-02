Magdeburg-Anschlag: Kollegen warnten vor Täter

Vor dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg warnten Kollegen des späteren Täters Taleb A. vor seiner Verfassung. Eine brisante E-Mail, die dem Arbeitgeber erreichte, sprach von Krieg und dem „Sterben oder Umbringen“. Trotz der Warnungen gab es keinen Austausch zwischen dem Arbeitgeber und der Polizei.

Der Täter des Magdeburger Anschlags arbeitete als Psychiater mit Straf täter n. Nun ist eine brisante E-Mail bekanntgeworden: Gegenüber Kollegen sprach Taleb A. vor dem Anschlag von Krieg . Der Arbeitgeber des späteren Amokfahrers hat Wochen vor dem Anschlag Hinweise erhalten, dass sich Kollegen Sorgen um die Verfassung von Taleb A. machen. Das Gesundheitsunternehmen Salus bestätigte auf Anfrage, dass es im August 2024 eine entsprechende E-Mail von Kollegen an Vorgesetzte gab.

Wie der MDR berichtete, wurde darin eine Aussage von Taleb A. wiedergegeben. Der Arzt soll in einem Gespräch im Dienstzimmer gesagt haben, er befände sich in einem Krieg, dessen Ausgang entweder „sterben oder umbringen“ sein werde.Taleb A. war seit 2020 im Maßregelvollzug in Bernburg (Salzlandkreis) als Stationsarzt tätig. Sein Aufgabengebiet umfasste die psychiatrische Betreuung von Straftätern auf drei Stationen. Kurz vor Weihnachten hatte der Mann aus Saudi-Arabien mit einem Auto auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg sechs Menschen getötet und fast 300 verletzt.In der E-Mail regten die Kollegen von Taleb A. an, dass man dem Mann Hilfe anbieten müsse. Taleb A. sei am Tag des Mail-Eingangs beim Ärztlichen Direktor krankgeschrieben gewesen, berichtete der MDR. Einige Tage später habe es dann ein Gespräch mit Taleb A. gegeben, in dem es laut der Salus jedoch keine Anzeichen einer Selbst- oder Fremdgefährdung gab.Eine Salus-Sprecherin sagte der dpa, die E-Mail sei dem Aufsichtsratsvorsitzenden in Gesprächen mit Mitarbeitern am 4. Februar vor Ort bekanntgeworden. Der Aufsichtsrat soll sich am 20. Februar mit der Sache befassen.Mit der Gefährderansprache will die Polizei signalisieren, dass sie einen potenziellen Straftäter im Blick hat und fordert ihn auf, ein bestimmtes Verhalten zu unterlassen.Trotz der Tatsache, dass Taleb A. für die psychiatrische Betreuung von Patienten zuständig war und die Gefährderansprache auf der Arbeit erfolgte, gab es zwischen seinem Arbeitgeber, der Salus, und der Polizei keinen Austausch. „Den Grund für das Aufsuchen des Mitarbeiters Taleb A. hat die Polizei nicht mitgeteilt“, so eine Salus-Sprecherin im Januar.





Magdeburg-Anschlag Täter Psychiater Kollegen Warnung Krieg Gefährderansprache

