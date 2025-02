Magdeburg besiegt Köln im Topspiel und feiert ersten Heimsieg seit einem Jahr

Der 1. FC Magdeburg gewinnt mit 3:0 gegen den Tabellenführer 1. FC Köln und setzt damit einen wichtigen Sieg in der 2. Bundesliga.

Im Topspiel am Freitagabend setzte sich der 1. FC Magdeburg mit 3:0 gegen den Tabellenführer aus Köln durch und feierte den ersten Heimsieg seit knapp einem Jahr. Der 1. FC Köln droht dagegen, von der Tabellenspitze verdrängt zu werden. Trainer Christian Titz vom FCM wollte endlich den Heimfluch der laufenden Saison brechen, in der der FCM vor eigenem Publikum noch ohne Sieg blieb.

Gegenüber dem bereits siebten 1:0-Sieg in dieser Spielzeit, gab es drei Veränderungen in der Startelf: Hübers rückte für den am Oberschenkel verletzten Martel in die Mannschaft, Thielmann und Kainz verdrängten Gazibegovic und Huseinbasic auf die Bank. Die Kölner fanden in Magdeburg stark in die Partie und drängten die Hausherren hinten rein. In der Anfangsphase kamen die Gäste zu einigen Chancen: Reimann parierte einen tückischen Aufsetzer von Kainz, Olesen scheiterte gleich zweimal am FCM-Keeper und Downs jagte den Ball auf Vorlage Mainas über das Tor. Mathisen konnte seinen Abspielfehler gegen Kainz schnell wiedergutmachen. Der Effzeh belohnte sich nicht für seine gute Leistung und lag plötzlich, trotz vermeintlichem Rückstand, gegen auftauchende Magdeburger im Rückstand. Ahl Holmströms Treffer zählte aber aufgrund einer Abseitsstellung in der Entstehung nicht.Der FCM machte weiter: Heintz lenkte Ahl Holmströms Abschluss am Tor vorbei und die folgende Ecke köpfte Mathisen völlig blank aus fünf Metern über die Latte. In einer nun ausgeglichenen Partie blieben auch die Gäste gefährlich. Hugonet blockte gegen Heintz am kurzen Pfosten und hatte später Glück, dass er eine Downs-Flanke nicht ins eigene Tor ablenkte. Torlos ging es in die Kabinen - ein 0:0 der besseren Sorte. Nach der Pause waren es die Hausherren, die den besseren Start erwischten: Atiks Kunstschuss flog in der 47. Minute hauchzart am Pfosten vorbei, Kaars scheiterte mit einem Kopfball vom Fünfmeterraum an Schwäbe, ehe El Hankouris Hereingabe gerade noch von Hübers geklärt werden konnte. Köln fand schließlich zurück zur defensiven Stabilität, allerdings ging diese zulasten der Offensive, dort fehlte es den Gästen an Durchschlagskraft. Und auf einmal gingen doch die Magdeburger in Führung: Eine Freistoßflanke von Atik köpfte Heber wuchtig in die Maschen. Nachdem Reimann mit einer Fußparade gegen Downs den Ausgleich vereitelte, schlug der FCM gleich nochmal zu: El Hankouri netzte auf Vorlage Lorics zum 2:0 ein. Ein echtes Aufbäumen der Kölner blieb danach zwar aus, doch angesichts von acht Minuten Nachspielzeit durfte der Effzeh noch hoffen. Kurz darauf sorgte Loric mit einem sehenswerten Außenrist-Volley für den 3:0-Endstand. Die Magdeburger feierten damit den ersten Heimsieg seit dem 24. Februar 2024 und rücken in der Tabelle dem 1. FC Köln bis auf zwei Punkte auf die Pelle. Die Geißböcke müssen dagegen um ihre Tabellenführung fürchten, die Verfolger aus Kaiserslautern und Hamburg können am Wochenende mit einem Dreier an ihnen vorbeiziehen. Magdeburgs nächster Gegner ist bereits am Samstag (13 Uhr) zu Gast beim Karlsruher SC. Köln kann dagegen erst wieder am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) eingreifen, dann geht es zuhause in Müngersdorf im Derby gegen Fortuna Düsseldorf.





Fußball 2. Bundesliga Magdeburg Köln Heimsieg Topspiel

