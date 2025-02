Magdeburg feiert Heimsieg gegen Tabellenführer Köln

Der 1. FC Magdeburg hat nach 15 Heimspielen ohne Sieg endlich wieder vor eigenem Publikum gewonnen. Die Magdeburger besiegten den bisherigen Tabellenführer 1. FC Köln mit 3:0 und schoben sich punktgleich mit dem Hamburger SV auf Platz drei in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga.

Der 1. FC Magdeburg hat nach langer Zeit wieder vor heimischem Publikum einen Sieg in der 2. Fußball -Bundesliga gefeiert. Gegen den Tabellenführer 1. FC Köln siegten die Magdeburger mit 3:0 (0:0). Daniel Heber (73. Minute) traf per Kopf zur Führung des Heimteams. Mohammed El Hankouri (79.) erhöhte, Samuel Loric (90.+2) sorgte für den Endstand. Damit schob sich der FCM bis auf zwei Zähler an Köln heran und ist punktgleich hinter dem Hamburger SV Dritter.

Die Magdeburger beendeten ihre Heimmisere, sie waren saisonübergreifend 15 Partien ohne Sieg vor eigenem Publikum geblieben. Der zuvor letzte Heimsieg gelang am 24. Februar 2024. Die Kölner um Trainer Gerhard Struber kamen gut in die Partie, dominierten und hatten vor allem im Mittelfeld die Kontrolle übers Spiel. Ein Treffer von Magdeburgs Alexander Ahl-Holmström (18.) zählte wegen einer Abseitsstellung nicht. Nach dem Wechsel musste die Partie in der 50. Minute nach Abbrennen von Pyrotechnik aus dem FCM-Lager kurzzeitig unterbrochen werden, da die Sicht unzureichend war. In der Schlussphase verwertete Magdeburg dann seine Chancen: Heber verwertete per Kopf einen Freistoß von Baris Atik. El Hankouri staubte ab, Loric sorgte endgültig für die Entscheidung





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fußball 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg 1. FC Köln Heimsieg Tabellenführer

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Magdeburg holt ersten Heimsieg gegen KölnDer 1. FC Magdeburg hat am Freitagabend mit einem 3:0 gegen 1. FC Köln seinen ersten Heimsieg in der Saison gefeiert. Die Tore für Magdeburg fielen in der Schlussphase durch Daniel Heber, Mo El Hankouri und Samuel Loric. Der Sieg bedeutet für Magdeburg einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstiegsränge. Für Köln droht am Wochenende der Verlust der Tabellenführung.

Weiterlesen »

Magdeburg besiegt Köln im Topspiel und feiert ersten Heimsieg seit einem JahrDer 1. FC Magdeburg gewinnt mit 3:0 gegen den Tabellenführer 1. FC Köln und setzt damit einen wichtigen Sieg in der 2. Bundesliga.

Weiterlesen »

Magdeburg feiert Heimsieg und sorgt für Aufruhr im AufstiegsrennenMagdeburg besiegte Tabellenführer 1. FC Köln mit 3:0 und feierte damit den ersten Heimsieg seit 51 Wochen. Der Sieg sorgt für Bewegung im Aufstiegsrennen der 2. Liga. Paderborn setzte sich im Westfalen-Duell gegen Preußen Münster mit 2:0 durch und verkürzt die Distanz zum Tabellenführer.

Weiterlesen »

Kein Heimsieg, aber Aufstiegskandidat: Magdeburg auf 'Rekordjagd'Neun Heimspiele ohne Sieg - eine Bilanz, die eigentlich für Abstiegskampf spricht. Doch der 1. FC Magdeburg mischt trotzdem ganz weit oben mit. Und könnte im Aufstiegsfall einige 'Rekorde' knacken.

Weiterlesen »

Magdeburg gegen Braunschweig: Fans gedenken den Opfern von MagdeburgDer 1. FC Magdeburg empfängt Eintracht Braunschweig in der Avnet Arena. Die beiden Teams treffen nach dem Jahreswechsel aufeinander. Magdeburg geht mit einem Sieg ins neue Jahr und könnte mit einem weiteren Sieg auf Platz 1 klettern.

Weiterlesen »

Magdeburg beendet Heimmisere gegen Spitzenreiter KölnNach 15 sieglosen Partien kann der 1. FC Magdeburg daheim wieder jubeln. Gegen den 1. FC Köln gelang dem Team von Christian Titz ein 3:0 (0:0). Daniel Heber (73. Minute) traf per Kopf zur Führung. Mohammed El Hankouri (79.) erhöhte. Samuel Loric (90.+2) markierte den Endstand. Damit schob sich der FCM in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga bis auf zwei Zähler an Köln heran und ist punktgleich hinter dem Hamburger SV Dritter.

Weiterlesen »