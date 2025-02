Magdeburg feiert Heimsieg und sorgt für Aufruhr im Aufstiegsrennen

Magdeburg besiegte Tabellenführer 1. FC Köln mit 3:0 und feierte damit den ersten Heimsieg seit 51 Wochen. Der Sieg sorgt für Bewegung im Aufstiegsrennen der 2. Liga. Paderborn setzte sich im Westfalen-Duell gegen Preußen Münster mit 2:0 durch und verkürzt die Distanz zum Tabellenführer.

Magdeburg hat den Tabellenführer 1. FC Köln zu Hause mit 3:0 überraschend besiegt. Es ist der erste Heimsieg für den Traditionsverein seit dem 24. Februar 2024 – nach 51 Wochen. Dieses Erfolgserlebnis gelang dem Team im 100. Zweitliga-Spiel unter Trainer Christian Titz (53). Köln startete die Partie dominanter, doch nach 18 Minuten sah es kurzzeitig nach Führung für Magdeburg aus, als Startelf-Debütant Ahl Hohlström traf. Der Treffer wurde jedoch wegen Abseits annulliert.

So ging es mit einem 0:0 in die Pause. Magdeburg dominierte nach dem Seitenwechsel und Heber (73. Minute) brachte die Mannschaft mit einem Kopfball nach einem Freistoß in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte El Hankouri (79.) auf 2:0. Loric sorgte schließlich für den Endstand von 3:0. Heber erklärte auf Nachfrage der BILD: „Der Heimsieg fühlt sich sehr gut an. Wir wollten gar nicht so lange warten. Die Fans haben uns immer getragen in allen Spielen. Ich freue mich natürlich über das Tor. Wenn es so kommt, nimmt man das gerne mit.“ Der Sieg gegen Köln wirbelt das Aufstiegsrennen neu auf. Der „Zweitliga-Dino“ Hamburger SV kann am Sonntag (Anstoß 13.30 Uhr/Live auf Sky) mit einem Sieg beim Tabellenletzten Jahn Regensburg die Tabellenführung der 2. Liga übernehmen.In einem spannenden Westfalen-Duell setzte sich Paderborn mit 2:0 gegen den Aufsteiger Preußen Münster durch. Dank des goldenen Händchens von Trainer Lukas Kwasniok wurde aus dem Joker Ilyas Ansah der Matchwinner. Die erste Halbzeit endete leistungsgerecht 0:0. Münster hatte die größte Chance auf die Führung durch Pick (34.), der den Ball jedoch über das Tor chippte. In der Schlussphase machten die Gäste den Unterschied: Joker Ilyas Ansah bereitete das 1:0 durch Mehlem (81.) vor, drei Minuten später erzielte Ansah selbst das 2:0 für Paderborn. Damit verkürzen sich die Gastgeber auf drei Punkte an den bisherigen Tabellenführer Köln.





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Magdeburg Köln 2. Liga Aufstiegsrennen Heimsieg Paderborn Preußen Münster

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Aufstiegsrennen: Kann Köln sich in Magdeburg absetzen?Der 1. FC Köln konnte zuletzt drei Spiele in Serie gewinnen. Am Freitag besteht sogar die Chance, sich vorne etwas abzusetzen.

Weiterlesen »

Kein Heimsieg, aber Aufstiegskandidat: Magdeburg auf 'Rekordjagd'Neun Heimspiele ohne Sieg - eine Bilanz, die eigentlich für Abstiegskampf spricht. Doch der 1. FC Magdeburg mischt trotzdem ganz weit oben mit. Und könnte im Aufstiegsfall einige 'Rekorde' knacken.

Weiterlesen »

Magdeburg besiegt Köln im Topspiel und feiert ersten Heimsieg seit einem JahrDer 1. FC Magdeburg gewinnt mit 3:0 gegen den Tabellenführer 1. FC Köln und setzt damit einen wichtigen Sieg in der 2. Bundesliga.

Weiterlesen »

Magdeburg gegen Braunschweig: Fans gedenken den Opfern von MagdeburgDer 1. FC Magdeburg empfängt Eintracht Braunschweig in der Avnet Arena. Die beiden Teams treffen nach dem Jahreswechsel aufeinander. Magdeburg geht mit einem Sieg ins neue Jahr und könnte mit einem weiteren Sieg auf Platz 1 klettern.

Weiterlesen »

Kleeblatt empfängt Kaiserslautern im AufstiegsrennenDer 1. FC Kaiserslautern kommt am Freitagabend zum Flutlichtspiel in den Sportpark und präsentiert sich als ernstzunehmende Herausforderer im Aufstiegsrennen. Der 1. FC Köln ist nach zwei Niederlagen in Folge auf der Suche nach einer konzentrierten Leistung über die volle Spielzeit. Fehlende Spieler und einige Fragezeichen im Kader stellen Coach Jan Siewert vor Herausforderungen.

Weiterlesen »

Obwohl 'alles Glück der Welt aufgebraucht' ist: FCS weiter voll im AufstiegsrennenDer 1. FC Saarbrücken behauptet sich in der Spitze der 3. Liga - und konnte dank des Last-Minute-Siegtreffers in Sandhausen den Rückstand auf die Konkurrenz sogar verringern. Das angestrebte Ziel Aufstieg rückt immer näher.

Weiterlesen »