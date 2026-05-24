Magdeburg gewinnt verdient gegen Rhein-Neckar Löwen mit 33:30

Magdeburg gewann hart umkämpft und verdient mit 33:30 gegen die Rhein-Neckar Löwen ihre Eastern Conference-Teilnahme und besiegelte damit die Meisterschaft zum dritten Mal in Folge. Am Ende zeigte sich Haukur Thrastarson von den Löwen enttäuscht, während Trainer Maik Machulla gut zufrieden war

Nachdem Magdeburg ein hervorragender Gala-Auftritt hatte und nichts von dem Meisterkatersinn oder geschwundenen Motivation spürte, trennte sie sich deutlich von den Rhein-Neckar Löwen mit 33:30 und besiegte dieses Team verdient.

Der SCM begann alles andere als verkatert und übernahm die Spielkontrolle. Leider scheiterte Omar Ingi Magnusson (29) erneut, dieses Mal an den Keeper, der eine gute Quote hatte. Während die Löwen locker reagierten, zeigte der SCM großes Tordrang und schlug verdient mit sechs Toren an der Halbzeitpause. Am Ende war es ein spannender Sieg für den SCM, da die Löwen auf eine Eastern Conference-Teilnahme hofften, während der SCM zum dritten Mal eine meiste Saison zum Ziel hatte.

Beide Trainer zeigten sich zufrieden und offen für Kritik. Haukur Thrastarson von den Löwen zeigte seine Enttäuschung und seine Meinung gegenüber dem Trainer Maik Machulla





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