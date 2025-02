Der 1. FC Magdeburg spielt seit Wochen im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga. Obwohl die Mannschaft mit einer starken Auswärtsbilanz glänzt, hapert es in den Heimspielen. Innenverteidiger Daniel Heber betont, dass das Team die Situation ruhig sieht und sich nicht von den Erwartungen der Fans beeinflussen lässt.

Dank einer herausragenden Auswärtsbilanz (28 Punkte) und trotz der anhaltenden Heimschwäche (nur 10 Punkte) mischt der 1. FC Magdeburg seit Wochen im Aufstieg srennen mit. Während die FCM-Fans längst von der Bundesliga träumen, war das Thema für Sport direktor, Trainer und Team bislang tabu. Der jüngste Sieg gegen den SV Sandhausen, nicht nur den ersten Heimsieg der Saison, sondern schürte auch die Aufstieg seuphorie. Immer mehr Anhänger glauben: Der Sprung in die Bundesliga könnte am 18.

Mai Realität werden. Magdeburg ein Aufstiegsfavorit? BILD fragte Innenverteidiger Daniel Heber, wie die Spieler intern mit der Situation umgehen. Seine Antwort: „Natürlich schaut man auf die Tabelle. Aber wir träumen nicht oder so etwas. Wir wissen, wo wir herkommen, und das ist, glaube ich, kein großes Thema für uns.“ Noch zwölf Spiele bis zum möglichen Happy End! Mit welcher Einstellung geht das Team in den Saisonendspurt? Heber bleibt zurückhaltend: „Wir wollen uns alle verbessern und von Spiel zu Spiel schauen. Was am Ende dabei herauskommt, wird man sehen.“ Der Abwehrspieler, der 2023 für 300.000 Euro Ablöse aus Essen nach Magdeburg wechselte, hat sich längst als Leistungsträger etabliert. Mit 75 Einsätzen (3 Tore, 2 Assists) konnte Heber seinen Marktwert auf 750.000 Euro fast verdreifachen





Fußball 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg Aufstieg Daniel Heber

