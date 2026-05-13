Magdeburg's Offensiv-Stars Skippen Nationalmannschaft, Länderspielpause 'spaltet' SC Magdeburg

Two key players from the SC Magdeburg will not be part of the Spanish and Icelandic national teams, as they have to fly to Spain and Iceland respectively. The rest of the team will stay in Magdeburg for the regeneration. The two upcoming games against Egypt are crucial for the team, but the players believe that the upcoming game against Flensburg is more important.

Bundesliga warten! Die Länderspielpause kommt sportlich zur Unzeit, es fehlt nur noch ein Sieg zur Meisterschaft. Zwei absolute Leistungsträger werden nicht zur Nationalmannschaft fliegen. Die Länderspielpause "spaltet" den SC Magdeburg .

Denn: Torwart Sergey Hernandez (30) muss mit der spanischen Nationalmannschaft um die halbe Welt fliegen, was. Anders als der Spanier bleiben die Super-Isländer Gisli Kristjansson (26) und Omar Ingi Magnusson (29) jedoch in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt – ebenso Rückraumspieler Elvar Örn Jonsson (28). Sie nutzen die Zeit bis zum Meister-Matchball gegen Flensburg (21.

Mai) lieber zur Regeneration: "Wir Isländer werden nicht zur Nationalmannschaft reisen", erklärte Kristjansson nach demFür Island stehen zwei Testspiele gegen Ägypten auf dem Programm – jedoch ohne die Magdeburger Offensiv-Stars: "Ich will die Nationalmannschaft nicht unterbewerten", so Kristjansson weiter.

"Diese zwei Spiele sind aktuell aber nicht genauso wichtig wie ein Spiel um die Deutsche Meisterschaft. Natürlich habe ich nur Respekt für die Nationalmannschaft und die Arbeit, die dahinter steht. Trotzdem wird uns das schon ein bisschen helfen.





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