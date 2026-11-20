Magdeburg festigt die Position im oberen Mittelfeld, während Darmstadt 98 durch einen Sieg gegen den Abstiegskampf die Abstiegsränge verlässt und Rang 12 erreicht.

Im Rahmen des 12. Spieltags der 2. Bundesliga haben sich beide Hauptakteure des Tages klar durchgesetzt, wenn auch mit unterschiedlicher Zielsetzung. Der 1. FC Magdeburg setzte seine erfolgreiche Serie fort, indem er in Bielefeld mit 2:1 (2:0) gewann und damit die Unbesiegtheit in der Liga sicherte. Gleichzeitig feierte Darmstadt 98 einen wichtigen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Magdeburg gewinnt in Bielefeld mit 2 zu 1

Der 1. FC Magdeburg zeigte sich von seiner effizienten Seite, als er am Freitagabend das Spiel gegen Arminia Bielefeld für sich entschied. Die Schützlinge sicherten sich den Sieg, der den Höhenflug des Teams fortsetzt und die Position in der Tabelle stabilisiert. Die Magdeburger sind nun bereits seit vier Spielen in Folge ungeschlagen, was die Mannschaft zu einer konstanten Größe in der oberen Tabellenhälfte macht.

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Die Tore für den Sieg erzielten Felipe Chavez in der 12. Minute sowie Emmanuel Iyoha kurz vor der Pause in der 45. Minute plus eine Spielminute. Diese Treffer sorgten für eine frühe Führung, die die Mannschaft bis zum Ende des Spiels halten konnte. Trotz eines Tors durch Henri Koudossou in der 62. Minute für Bielefeld konnte das Team den Endstand von 2:1 nicht mehr ändern. Mit 17 Zählern hält sich Arminia Bielefeld weiterhin in der oberen Tabellenhälfte, doch der Sieg ging klar an die Gäste.

Darmstadt 98 kehrt ins Tabellenmittelfeld zurück

Darmstadt 98 hat einen entscheidenden Schritt unternommen, um sich aus dem tiefen Abstiegskampf zu befreien. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt feierte am Freitagabend den dritten Saisonsieg durch ein 3:1 (2:1). Dieser Erfolg war besonders wichtig, da das Team dadurch die Abstiegsränge vorerst verlassen hat. Die Mannschaft kletterte von Rang 17 auf Platz 12 der Tabelle.

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Der Abstand zu einem direkten Abstiegsrang beträgt nun nur noch einen Punkt. Dies bedeutet, dass die Konkurrenz am kommenden Wochenende nachlegen kann und der Druck auf das Team von Florian Kohfeldt anhält. Dennoch stellt dieser Sieg eine enorme Erleichterung dar und gibt dem Team neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Die Spieler zeigtencharacter und drehten einen frühen Rückstand noch in einen Sieg um.

Entscheidende Torschützen und Trainerbilanz

Lars Kehl war der Schlüsselspieler für Darmstadt 98, da er ein Doppelpack in den Minuten 22 und 62 erzielte. Zusammen mit Aleksandar Vukotic, der in der 27. Minute traf, drehte er das Spiel. Der frühe Rückstand durch Budu Siwsiwadse in der 5. Minute wurde somit wettgemacht. Dieser Sieg verschaffte auch dem angezählten Coach nach vier Ligaspielen ohne Punktgewinn wieder etwas Luft.

Für Arminia Bielefeld bleibt der Sieg gegen Magdeburg aus, obwohl man sich in der oberen Tabellenhälfte hält. Trainer Frank Schmidt und seine Mannschaft warten hingegen seit sechs Spielen auf einen Sieg und verlieren dabei mehr und mehr den Anschluss nach oben. Dies steht im krassen Gegensatz zur Formkurve von Magdeburg und Darmstadt, die beide in letzter Zeit stark aufgeholt haben.