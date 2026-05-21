Magdeburg-Trainer Wiegert sieht Oli Mittun als Bundesliga-Spekulant

Der Trainer des SC Magdeburg, Bennet Wiegert, sieht Oli Mittun, einen talentierten Handballspieler auf den Färöer Inseln, als einen Spieler, der gut in jede Bundesliga-Mannschaft passen könnte. Wiegert sieht großes Potenzial in Mittun und sieht die Zukunft des Nationalspielers in Deutschland. Allerdings ist die Zukunft von Mittun in Deutschland fraglich, da es um eine vollständige Vertragsverpflichtung geht.

Oli Mittun, ein talentierter Handball spieler auf den Färöer Inseln , hat bereits eine erfolgreiche Karriere als Model hinter sich und ist nun ein heißer Kandidat für Europas beste Nationalmannschaft.

Er ist bereits 21 Jahre alt und hat bereits Erfahrung in verschiedenen Vereinen, darunter HB Torshavn, H71 und IK Sävehof in Schweden. Derzeit spielt er für GOG Gudme, einem Spitzenverein in Dänemark, und hat sogar bis zum Jahre 2029 unterschrieben.

Allerdings ist die Zukunft von Mittun in Deutschland fraglich, da es um eine vollständige Vertragsverpflichtung geht. SPORT BILD hat sich bei dem Trainer des SC Magdeburg, Bennet Wiegert, über Mittun erkundigt und Wiegert äußert sich optimistisch: "Ich finde, dass er in jede Bundesliga-Mannschaft passen könnte. Sein Weg kann definitiv irgendwann nach Deutschland führen. Ob es dann zum SC Magdeburg geht, wird man sehen.





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