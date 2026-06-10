Der FCM kämpft um den Verbleib des Mittelfeld-Antreibers, während der Bundesligist FC Augsburg und der spanische Klub UD Levante um seine Dienste werben.

Magdeburg und der Kampf um Laurin Ulrich (21): Der FCM kämpft um den Verbleib des Mittelfeld-Antreiber s, während der Bundesligist FC Augsburg und der spanische Klub UD Levante um seine Dienste werben.

Während Laurins Zukunft noch ungewiss ist, tankt er auf Mykonos Kraft für die neue Saison. Der Sportchef Peer Jaekel macht keinen Hehl aus seinem Wunsch, mit Laurin weiterzuarbeiten, aber eine erneute Leihe dürfte kompliziert werden, da Laurins Vertrag beim VfB Stuttgart noch bis Ende Juni 2027 läuft. Der FCM muss also entscheiden, ob er den Mittelfeld-Antreiber halten oder an den Bundesligisten abgeben soll.

Der FC Augsburg zeigt konkretes Interesse an Laurin und könnte sich sowohl eine Verpflichtung als auch ein Leihgeschäft vorstellen. Der spanische Klub UD Levante wirbt zudem um das Stuttgarter Talent. Laurin Ulrich gehörte in der vergangenen Saison zu den tragenden Säulen des Teams und hatte großen Anteil am Klassenerhalt. In 33 Zweitliga-Partien gelangen ihm drei Tore und drei Vorlagen.

Der Sportchef Peer Jaekel macht keinen Hehl aus seinem Wunsch, mit Laurin weiterzuarbeiten: 'Laurin war in der vergangenen Saison Stammkraft bei uns, hat eine tolle Entwicklung genommen und einen wichtigen Beitrag zum Klassenerhalt geleistet. Von daher ist es nur logisch, dass wir gerne mit ihm weiterarbeiten würden.





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