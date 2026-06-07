Magdeburg vor Top-Transfer: Anselmo Garcia MacNulty wechselt zum FCM

Der deutsche Zweitligist FCM steht vor einem Top-Transfer. Der ehemalige Wolfsburger Anselmo Garcia MacNulty (23) ist sich mit dem Zweitligisten über einen Wechsel an die Elbe einig geworden.

Magdeburg steht vor einem Top-Transfer: Der ehemalige Wolfsburg er Anselmo Garcia MacNulty (23) ist sich nach BILD-Informationen mit dem Zweitligisten über einen Wechsel an die Elbe einig geworden.

Demnach wird der Spanier mit irischem Pass vom holländischen Erstligisten PEC Zwolle zum FCM wechseln. Der FCM hat bestätigt, dass der FCM bei Garcia MacNulty in der Favoritenrolle sei. Dabei konnte der deutsche Zweitligist vor allem den stark interessierten italienischen Erstligisten Venedig und auch einen spanischen LaLiga-Klub ausstechen. BILD weiß: Der Abwehrspieler sieht seinen nächsten Schritt in Deutschland und will sich in der 2.

Liga behaupten. Demnach habe ihn auch das sportliche Konzept vom neuen FCM-Sportdirektor Peer Jaekel (43) überzeugt. Garcia MacNulty bestritt in der holländischen Eredivisie knapp 100 Ligaspiele (5 Tore), gilt als beinharter Zweitkämpfer und kann auch die linke Außenbahn bespielen. Für die irische U21 absolvierte er bis 2023 zwölf Länderspiele.

In Wolfsburg durchlief er die Nachwuchsschule in der U17 und U19. Für die Profis kam er nicht zum Einsatz





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