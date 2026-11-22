Zwei Jahre nach dem Anschlag öffnet der Magdeburger Weihnachtsmarkt auf einer veränderten Fläche zwischen Rathaus und Johanniskirche mit zahlreichen Sperren und über 140 Ständen.

Zwei Jahre nach dem Anschlag bekommt der Magdeburg er Weihnachtsmarkt eine neue Fläche und zahlreiche Sperren. Für Besucher und Autofahrer ändert sich einiges. Magdeburg - Auf einer veränderten Fläche rund um das Rathaus bis zur Johanniskirche startet am Montag der Magdeburg er Weihnachtsmarkt.

Hintergrund ist ein neues Sicherheitskonzept zwei Jahre nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt mit sechs Toten und Hunderten Verletzten. Auf dem Breiten Weg, auf dem die Straßenbahnen verkehren, wird der Weihnachtsmarkt nicht mehr stattfinden. Stattdessen wurde eine vierspurige Straße zwischen Rathaus und Johanniskirche für den Verkehr gesperrt und gehört nun zum Marktareal. Um den Weihnachtsmarkt zu schützen, wurden zahlreiche Sperren aufgestellt.

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Für Autofahrer gibt es Einschränkungen. In diesem Jahr werde es über 140 Stände geben, kündigte Weihnachtsmarkt-Geschäftsführer Paul-Gerhard Stieger an. Neuer Blickfang vor dem Alten Rathaus ist ein großer Schwibbogen. Der Weihnachtsmarkt ist bis 29.

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Dezember geöffnet. An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt der Markt geschlossen. Am 20. Dezember, dem Jahrestag des Anschlags, schließt der Weihnachtsmarkt bereits um 16 Uhr, wie es hieß.