Magdeburgs Meister will Double holen

Bennet Wiegert und seine Mannschaft bereiten sich auf das Final4 in der Champions League vor. Der deutsche Kracher gegen die Füchse Berlin wartet am Samstag im Halbfinale.

Meister wird seine bärenstarke Saison vergolden und erstmals in der gesamtdeutschen Geschichte des Klubs das Double aus Liga und Champions League holen. Die Spannung ist greifbar.

Bennet Wiegert, Magdeburgs Trainer, wirke etwas angespannter als die Mannschaft.

"Bin ich", gab er am Rande dazu an. "Das soll man mir auch anmerken. " Der Kult-Trainer konnte die Feierlichkeiten im und vorm Rathaus mit Tausenden SCM-Fans nicht vollends genießen, da er am kommenden Wochenende beim Final4 in der Champions League in Köln antreten muss. Im Halbfinale am Samstag wartet der deutsche Kracher gegen die Füchse Berlin.

Im zweiten Halbfinale duellieren sich wenig später Aalborg und Barcelona um den Finaleinzug. In der gesamtdeutschen Geschichte des Klubs wäre das Double aus Meisterschaft und Königsklasse ein Novum. Dem THW Kiel gelang dieses Kunststück bisher als einzigem deutschen Verein. Bennet Wiegert wird in den kommenden Tagen nicht viel Freizeit bekommen: "Ich bin froh, wenn ich zu Hause wieder am Laptop arbeiten kann.

Vor dem Wetzlar-Spiel wollte ich noch nicht mit der Vorbereitung aufs Final4 starten, das hätte dem Wettbewerb nicht gut getan. Es gibt so viele tolle Mannschaften, die sich das am Wochenende vom Fernseher aus angucken müssen. Deshalb: All in!

" Heißt: Magdeburg geht voll auf Sieg. Die Vorzeichen stehen gut: In der HBL konnte der Meister seine letzten 13 (! ) Spiele gewinnen. Seit dem Übergang des Europapokals der Landesmeister in die Champions League könnte nach 2002, 2023 und 2025 wieder der große Wurf in Europa gelingen.

Vielleicht wartet dann schon die nächste Titel-Sause - und nicht nur der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, sondern in die Geschichtsbücher





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