Der Zweitligist hat bereits vier Neuzugänge und zwei wichtige Vertragsverlängerungen unter Dach und Fach gebracht. Der FCM wartet auf ein Signal des dänischen Abwehrspielers Marcus Mathisen.

Magdeburg s Personalplanungen laufen auf Hochtouren. Der Zweitligist hat bereits vier Neuzugänge und zwei wichtige Vertragsverlängerungen unter Dach und Fach gebracht. Dazu gehören die Vertragsverlängerungen von Michel und Bockhorn.

Der Club erwartet weitere Kaderbewegungen in den nächsten Wochen. Eine große Priorität hat die Personalie Marcus Mathisen. Der FCM wartet auf ein Signal des dänischen Abwehrspielers. Sein Vertrag war ausgelaufen, der Club will aber weiter mit ihm arbeiten.

Mathisen hatte kürzlich bestätigt, dass er ein Angebot der Blau-Weißen vorliegen habe. Er hat sich in Magdeburg sehr wohl gefühlt und kann sich auch gut vorstellen, dort zu bleiben. Der Däne gibt aber auch zu, dass der nächste Vertrag der letzte seiner Karriere sein könnte. Deshalb will er alle Möglichkeiten sondieren.

Mathisen hat auch Angebote von anderen Vereinen in der Liga erhalten. Ein Wechsel in seine Heimat Dänemark ist bisher nicht in Betracht gezogen, da keine Angebote vorlagen. Der FCM hofft, dass Mathisen sich für den Club entscheidet und weiterhin mit ihm arbeiten kann. Der Club ist überzeugt, dass Mathisen ein wichtiger Teil des Teams ist und seine Fähigkeiten gut nutzen kann.

Die Vertragsverlängerungen von Michel und Bockhorn sind ein wichtiger Schritt für den Club. Der FCM hofft, dass diese Verträge ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen dem Club und den Spielern sind. Der Club ist überzeugt, dass diese Zusammenarbeit ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Teams ist. Der FCM hofft, dass die Spieler zufrieden sind und weiterhin mit dem Club zusammenarbeiten können.

Der Club ist überzeugt, dass diese Zusammenarbeit ein wichtiger Schritt für den Erfolg des Teams ist. Der FCM hofft, dass die Spieler zufrieden sind und weiterhin mit dem Club zusammenarbeiten können. Der Club ist überzeugt, dass diese Zusammenarbeit ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Teams ist





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