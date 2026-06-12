Magenta-Überraschung mit Laura Hofmann im Studio während WM-Spiel

Während der Weltmeisterschaft sorgte eine ungewöhnliche Begegnung im MagentaSport-Studio für Aufsehen: Als Ex-Nationalspieler Jonas Hofmann als Experte tätig war, tauchte in der Halbzeitpause überraschend seine Ehefrau Laura als Gast auf. Moderator Sascha Bandermann integrierte sie spontan in die Sendung und verwies dabei auf den täglichen 'Breakfast Club'. Die familiäre Note wurde von Hofmann positiv hervorgehoben, der sich auf gemeinsame Analysen freute.

Bei der Weltmeisterschaft gab es einen ungewöhnlichen Moment im MagentaSport-Studio. Während des zweiten Spiels zwischen Tschechien und Südkorea war Ex-Nationalspieler Jonas Hofmann als Experte im Einsatz.

In der Halbzeitpause schaltete Magenta ins Studio, wo neben Moderator Sascha Bandermann überraschenderweise Hofmanns Ehefrau Laura im Gastbereich saß. Bandermann begrüßte sie mit den Worten: Jetzt habe ich einen guten Vorschlag. Komm, wir gehen mal rüber ins Loft. Denn wir besuchen einfach mal zufällig eine Dame, die den gleichen Nachnamen hat wie du.

Denn deine Frau Laura ist da. Laura entgegnete deren Begrüßung knapp mit Ja, moin. Bandermann fuhr fort: Wir freuen uns. Laura.

Du bist schon mal parat für den 'Breakfast Club'. Aber erst mal die Frage vorneweg: Du bist mir nicht böse, dass ich deinen Mann heute Nacht mal entführt habe, oder? Den hast du mir mal ausgeliehen. Der 'Breakfast Club' ist eine tägliche Morgensendung bei Magenta, die um 7 Uhr beginnt und auch ohne MagentaTV-Abonnement frei empfangbar ist.

In dieser Show fasst das Team die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Nacht zusammen. Jonas Hofmann selbst äußerte sich zu der besonderen Konstellation, bei der sowohl er als auch seine Frau parallel im Rahmen der WM-Berichterstattung auftraten: Dass meine Frau ebenfalls mit dabei ist, macht die ganze Sache natürlich noch spezieller und schöner. Wir haben zuhause auch schon das ein oder andere Spiel zusammen geschaut und bewertet - spannende Analysen sind also garantiert!

Damit wurden die üblichen Expertenrunden im Fernsehen durch eine echte Familien-Dynamik erweitert. Die Kombination aus professioneller Analyse und privatem Background sorgte für eine auflockernde Atmosphäre im Studio





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM Magentasport Jonas Hofmann Laura Hofmann Breakfast Club Sascha Bandermann Tschechien Südkorea

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Laura & Jonas Hofmann werden wieder ElternSportmoderatorin Laura Hofmann und Ex-Nationalspieler Jonas Hofmann freuen sich auf Nachwuchs. Das Paar erwartet sein zweites Kind.

Read more »

Sie werden erneut ElternSportmoderatorin Laura Hofmann und Fußballstar Jonas Hofmann werden wieder Eltern. Auf Instagram verkünden sie die schöne Nachricht.

Read more »

Tom Kaulitz wird Fan-Experte für Magenta TV bei der Fußball-WMTokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz übernimmt bei der Fußball-Weltmeisterschaft die Rolle des Fan-Experten für Magenta TV. Er will den Zuschauern mit seiner lockeren Art Spaß bieten und seine eigene Fußballbegeisterung einbringen. Der Podcast-Podcaster spricht über seinen FC-Bayern-Fan-Dasein,策 Traditional-Feiern und die Chancen der deutschen Mannschaft.

Read more »

WM 2026: Welche Kommentatoren und Moderatoren sind bei ZDF und Magenta heute im Einsatz?Die TV-Sender fahren mit einem breiten Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren bei der Fußball-WM 2026 auf. ran verrät, wer mit dabei ist.

Read more »