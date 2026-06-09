MagentaTV überträgt die WM-Spiele der türkischen Nationalmannschaft auf Türkisch. Halil Altintop und Ertem Sener kommentieren. Altintop zeigt sich zuversichtlich für das Team.

MagentaTV, die Streaming-Plattform der Deutschen Telekom, bietet bei der diesjaehrigen Fussball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ein besonderes Angebot fuer die tuerkische Community in Deutschland.

Fuer alle Spiele der tuerkischen Nationalmannschaft wird eine spezielle Uebertragung auf Tuerkisch angeboten. Der fruehere Nationalspieler und Bundesliga-Profi Halil Altintop (43) wird als Co-Kommentator neben dem erfahrenen Sportreporter Ertem Sener (50) zu hoeren sein. Das Duo wird die Partien der Tuerkei live analysieren und kommentieren. Der Auftakt ist am 14.

Juni um 5:40 Uhr mit dem Spiel der Tuerkei gegen Australien, das exklusiv bei MagentaTV laeuft und nicht bei den oeffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF gezeigt wird. Neben dem tuerkischsprachigen Angebot auf dem WM-Kanal FUSSBALL. TV 3 wird die Begegnung auch mit deutschem Kommentar uebertragen. Altintop aeusserte sich zuversichtlich ueber die Chancen der tuerkischen Mannschaft: Die Tuerkei kann bei dieser WM fuer eine grosse Ueberraschung sorgen.

Das hat sie schon bei der letzten Europameisterschaft bewiesen. Sie verfuegt ueber viel Talent und Unterschiedsspieler, und unter Trainer Vincenzo Montella ist das Team in den letzten drei Jahren weiter zusammengewachsen. Ich bin sehr optimistisch.

Zudem betonte Altintop die Bedeutung einer tuerkischsprachigen Uebertragung fuer die Integration und den Fussballspass der tuerkischstaemmigen Bevoelkerung in Deutschland. Er selbst sei als Kind mit Begeisterung Fussball gefolgt und wisse, wie wichtig es sei, die Spiele in der Muttersprache verfolgen zu koennen. MagentaTV zeigt auch die beiden anderen Gruppenspiele der Tuerkei exklusiv: am 20. Juni um 5 Uhr gegen Paraguay und am 25.

Juni um 4 Uhr gegen die USA. Vor den ersten beiden Partien gibt es jeweils 20-minuetige Vorberichte, die speziell auf die tuerkische Community zugeschnitten sind. Nach den Spielen wird Altintop im Breakfast Club, der taeglich ab 7 Uhr frei empfangbar ist, als Gast die Auftritte der Tuerkei analysieren und einordnen. Das Duell gegen die USA wird ebenfalls mit einer tuerkischen Tonoption angeboten.

An diesem Spieltag gibt es auf den drei WM-Kanaelen von MagentaTV die Einzelspiele Tuerkei gegen USA und Paraguay gegen Australien sowie eine Konferenz aus beiden Begegnungen. Sollte die Tuerkei in die K.o. -Runde einziehen, werden auch diese Partien auf Tuerkisch kommentiert. Das Angebot von MagentaTV ist Teil einer umfassenden Strategie, die WM fuer alle Zielgruppen attraktiv zu machen.

Neben tuerkischen Kommentaren gibt es auch Uebertragungen auf Englisch und Spanisch. Die Plattform hat sich die Rechte an allen 64 WM-Spielen gesichert und bietet zusaetzlich Hintergrundberichte, Interviews und Expertenanalysen. Fuer die tuerkische Community in Deutschland, die rund drei Millionen Menschen umfasst, ist das tuerkischsprachige Angebot ein wichtiges Signal der Inklusion. Altintop, der selbst aus tuerkischen Wurzeln stammt und fuer Vereine wie Schalke 04, Eintracht Frankfurt und den FC Bayern Muenchen spielte, gilt als Identifikationsfigur.

Seine Karriere umfasst 45 Laenderspiele fuer die tuerkische Nationalmannschaft, und er hat die Entwicklung des tuerkischen Fussballs aus naechster Naehe verfolgt. Die WM 2026 verspricht fuer die Tuerkei eine besondere Herausforderung zu werden, da die Gruppe mit Australien, Paraguay und den USA stark besetzt ist. Dennoch sieht Altintop das Team gut geruestet: Die Mannschaft hat sich unter Montella taktisch weiterentwickelt und verfuegt ueber junge Talente wie Arda Guler von Real Madrid sowie erfahrene Spieler wie Hakan Calhanoglu.

Mit einer Mischung aus Jugend und Erfahrung kann die Tuerkei durchaus fuer Furore sorgen. MagentaTV investiert stark in die WM-Berichterstattung und will die Spiele nicht nur technisch hochwertig, sondern auch sprachlich vielfaeltig anbieten. Die Plattform ist ueber verschiedene Geraete wie Smart-TV, Smartphone, Tablet oder PC verfuegbar und ermoeglicht den Zuschauern, die Spiele in hoher Aufloesung zu verfolgen. Fuer die tuerkischen Fussballfans in Deutschland ist die Uebertragung auf Tuerkisch ein echter Mehrwert, da sie die Spiele ohne Sprachbarrieren geniessen koennen.

Die Vorberichte im Breakfast Club bieten zudem eine Plattform fuer tiefgehende Analysen und Diskussionen, die ueber das reine Spielgeschehen hinausgehen. Altintop wird dort regelmaessig auftreten und seine Perspektive als ehemaliger Nationalspieler einbringen. Die WM laeuft vom 11. Juni bis 19.

Juli 2026, und die Tuerkei wird versuchen, erstmals seit 2002 wieder das Halbfinale zu erreichen. Damals belegte die Mannschaft den dritten Platz. Mit dem aktuellen Kader und der unterstuetzung der tuerkischen Fans im In- und Ausland ist ein erfolgreicher Turnierverlauf moeglich. MagentaTV wird alle Spiele der Tuerkei begleiten und den Zuschauern ein Rundumpaket bieten, das sowohl fuers Herz als auch fuer den Verstand ist





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