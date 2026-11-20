MagentaTV erweitert sein Angebot um drei kostenlose Sender von Rakuten TV. Zuschauer profitieren vom FAST-Modell mit Werbung für Action, Thriller und mehr ohne extra Kosten.

Die Plattform MagentaTV hat das Angebot für Filmfans erweitert, indem sie drei neue Sender integriert hat. Diese Neuzugänge stammen aus der Zusammenarbeit mit der japanischen Streaming plattform Rakuten TV.观众 können die neuen Kanäle nun kostenlos nutzen, ohne eine zusätzliche monatliche Gebühr zu entrichten. Die Sender decken unterschiedliche Genres ab und sind rund um die Uhr verfügbar. Dies geschieht im Rahmen eines strategischen Ausbaus des Entertainment -Angebots im deutschen Markt.

Drei neue Genres durch Rakuten TV Kooperation

MagentaTV hat drei spezifische Sender-Kanäle hinzugefügt, die verschiedene Bedürfnisse des Publikums bedienen. Der erste neue Sender heißt "Rakuten TV Action" und konzentriert sich auf Blockbuster sowie Filme mit bekannten Actionhelden. Für Zuschauer, die es spannender und düsterer mögen, bietet "Rakuten TV Thriller" das passende Programm. Der dritte Kanal ergänzt das Angebot, wobei der Fokus auf leichteren Unterhaltungsformaten liegt. Alle drei Sender laufen kontinuierlich und ersetzen die Notwendigkeit, einen einzelnen Film gezielt auszuwählen. Eine genaue Auflistung der aktuell gezeigten Titel wurde jedoch nicht veröffentlicht.

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Das FAST-Modell ohne monatliche Kosten

Die technischen und wirtschaftlichen Grundlagen der neuen Sender basieren auf dem sogenannten FAST-Modell. FAST steht für "Free Ad-Supported Television" und bedeutet freies, werbeunterstütztes Fernsehen. Im Gegensatz zu traditionellen Streamingdiensten, bei denen Nutzer Inhalte individuell suchen, läuft hier ein festgelegter Programmablauf. Zuschauer können jederzeit in das Programm einschalten, ohne einen bestimmten Titel wählen zu müssen. Die Übertragung erfolgt komplett über das Internet. Ein separates Abo für diese drei Kanäle ist nicht erforderlich, was die Hürde für die Nutzung extrem niedrig hält. Finanziert wird die kostenlose Verfügbarkeit durch Werbeeinblendungen, die während der Sendung gezeigt werden.

Verfügbarkeit auf allen gängigen Geräten

Der Zugriff auf die neuen Sender ist für die meisten MagentaTV-Nutzer unkompliziert gestaltet. Verfügbar sind die Sender unter anderem über die MagentaTV-App. Diese ist auf kompatiblen Smart-TVs, Smartphones und Tablets nutzbar. Ebenso kann die Webseite des Dienstes zur Steuerung verwendet werden. Dies gewährleistet, dass Zuschauer unabhängig von ihrem gewählten Endgerät auf das neue Angebot zugreifen können. Die Integration in die bestehende App-Landschaft erfolgt nahtlos, sodass keine zusätzlichen Software-Updates oder komplexen Konfigurationen notwendig sind. Die Benutzer bleiben in der vertrauten Oberfläche des Anbieters.

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Expansion der kostenlosen Themensender

Der Ausbau des Angebotes ist Teil einer größeren Strategie zur量的en der kostenlosen Inhalte. Im November 2026 stieg die Zahl der kostenlosen Themensender bei MagentaTV auf insgesamt 40. Diese deutliche Steigerung zeigt den Willen des Unternehmens, im wettbewerbsintensiven Streaming-Markt zu bestehen. Rakuten TV ist mit diesem Modell bereits breit aufgestellt. Das japanische Unternehmen verbreitet in Europa mehr als 120 selbst zusammengestellte Kanäle über die eigene Plattform und weitere Dienste. Zu den Partnern gehören unter anderem große Anbieter wie Amazon Prime, die ebenfalls auf dieses Format setzen. MagentaTV profitiert von dieser bestehenden Infrastruktur, indem es auf die Inhalte und die technische Umsetzung von Rakuten zurückgreift.

Zielgerichtete Werbung als geschäftlicher Vorteil

Neben der Erweiterung des Programms verfolgt MagentaTV ein weiteres geschäftliches Ziel. Gleichzeitig mit dem Ausbau der FAST-Sender sollen die Möglichkeiten für adressierbare Werbung wachsen. Dadurch lässt sich Werbung gezielter für bestimmte Zuschauergruppen ausspielen. Diese datenbasierte Ansprache ermöglicht es Werbetreibenden, ihre Botschaften präziser an das Interesse der jeweiligen Zuschauer zu richten. Für den Anbieter bedeutet dies eine effizientere Monetarisierung der kostenlosen Inhalte. Die Kombination aus unterhaltungswertem Programm und optimierter Werbewirksamkeit soll das Angebot langfristig attraktiv halten. Zuschauer erhalten somit kostenlosen Zugang zu Content, während die Werbeeinnahmen die Kosten decken und neue Inhalte finanzieren können.