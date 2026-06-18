MagentaTV verzeichnet Rekordzuschauerzahlen bei exklusiven WM-Übertragungen

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft erreicht MagentaTV mit exklusiven Spielen neue Zuschauerrekorde. Mehr als 6,5 Millionen Menschen sahen die Partie Frankreich gegen Senegal. Insgesamt schalteten über 36 Millionen Fans die WM-Kanäle ein. Die Telekom zeigt sich begeistert und verweist auf gestiegene Absätze im Vergleich zur vergangenen EM. Auch in der K.o.-Phase sind zahlreiche Spiele exklusiv bei MagentaTV zu sehen.

MagentaTV überträgt exklusiv ausgewählte Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft. Insgesamt 60 Partien sind parallel auf den Plattformen der Telekom sowie den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zu sehen.

Die übrigen Begegnungen werden exklusiv von MagentaTV gezeigt. In den ersten WM-Tagen schalteten über 36 Millionen Fußball-Fans mindestens einen der drei WM-Kanäle von MagentaTV ein. Das exklusiv übertragene Spiel zwischen Frankreich und Senegal erreichte in der Spitze 6,5 Millionen Zuschauer, was eine neue Bestmarke für MagentaTV darstellt. Es folgen das ebenfalls exklusive Spiel Niederlande gegen Japan mit vier Millionen Zuschauern und der erste WM-Auftritt der deutschen Mannschaft gegen Curaçao mit 3,3 Millionen.

Diese Zahlen sind nicht direkt mit denen von ARD und ZDF vergleichbar, da es sich bei Letzteren in der Regel um Durchschnittswerte über die gesamte Spieldauer handelt. In der ARD verfolgten beispielsweise 23,43 Millionen die Partie der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Julian Nagelsmann. Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, bilanziert: Das war unterm Strich die beste Woche, die wir bei MagentaTV jemals hatten. Die WM übertrifft unsere Erwartungen in jeglicher Hinsicht.

Wir haben im Vergleich zur Europameisterschaft in Deutschland mehr als doppelt so viele Absätze erzielt und in der Spitze mehr als 6,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit unseren exklusiven Gruppenspielen erreicht. Das ist wirklich außergewöhnlich. Neben weiteren Gruppenspielen sind auch Begegnungen der K.o. -Phase exklusiv bei MagentaTV zu sehen: sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3.

Viele Zuschauer nutzten mobile Datenverbindungen der Telekom: Beim Deutschland-Spiel lag der Datendurchsatz in der Spitze bei 2700 Gigabit pro Sekunde. Auf den MagentaTV-Kanälen wurde während dieser Partie mit 14.700 Gigabit pro Sekunde ein Rekordwert gemessen





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