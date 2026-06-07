MAGGI Würze feiert 140-jähriges Jubiläum: Vom Bouillon-Extrakt zum Kultobjekt

Die MAGGI Würze wird 140 Jahre alt. Von Julius Maggi 1886 erfunden, hat sie sich von einem praktischen Küchenhelfer zu einem Kultobjekt entwickelt, das bis heute in Millionen Haushalten weltweit verwendet wird.

Ein Gericht köchelt auf dem Herd, der erste Löffel wird probiert. Es fehlt noch etwas. Ein Griff ins Gewürzregal, ein paar Tropfen aus der vertrauten Flasche, und der Geschmack ist plötzlich da.

Seit 140 Jahren wiederholt sich genau dieser Moment in vielen Küchen. Die MAGGI Würze feiert in diesem Jahr ihr Jubiläum und ist längst mehr als ein Produkt. Sie ist ein Ritual, das bleibt. Vom praktischen Helfer zum Kultobjekt entwickelte sich die Würze, die Ende des 19.

Jahrhunderts von Julius Maggi erfunden wurde. Sein Ziel war es, ein alltägliches Problem zu lösen: Nahrhafte, günstige Gerichte wie Leguminosen-Suppen wurden geschmacklich oft als zu fade empfunden. Deshalb entwickelte er 1886 eine flüssige, konzentrierte Würze, die Speisen aromatischer macht und vielseitig einsetzbar ist - den sogenannten Bouillon-Extrakt, später bekannt als MAGGI Würze. Was als funktionale Idee begann, wurde schnell Teil der Alltagsküche.

Auch die Gastronomie spielte dabei früh eine wichtige Rolle. Köche nutzten die Würze, um Speisen schnell und gleichbleibend abzuschmecken, und viele Gäste nahmen diese Erfahrung mit nach Hause. So fand die Würze ihren Weg in Haushalte in ganz Europa und entwickelte sich zu einem festen Bestandteil im Kochen. Ein Geschmack, der bleibt und bewegt.

Bis heute ist die Rolle der MAGGI Würze erstaunlich konstant. Sie ersetzt kein Kochen, sondern verleiht den unterschiedlichsten Gerichten eine ganz eigene Note. Dabei polarisiert sie auch. Für viele gehört sie selbstverständlich in die Küche und wird über Generationen weitergegeben, für andere ist sie ein Stück Nostalgie.

Genau diese Spannung macht ihren Kultstatus aus. Die ikonische Flasche steht für Vertrautheit, aber auch für Diskussionen rund um Geschmack und Essgewohnheiten. Die anhaltende Relevanz zeigt sich auch in aktuellen Zahlen: Haushalte in Deutschland, die MAGGI Würze kaufen, verbrauchen im Schnitt rund 658 Milliliter pro Jahr, in einzelnen Regionen wie dem Saarland liegt der Verbrauch mit 1,03 Litern deutlich höher. Gleichzeitig ist die MAGGI Würze längst international gefragt.

Allein aus dem Werk in Singen werden jährlich rund 21,5 Millionen Flaschen in zahlreiche Märkte weltweit exportiert, unter anderem nach Frankreich, Kanada, Großbritannien und in die USA. Frankreich ist mit über sechs Millionen Flaschen pro Jahr dabei der größte Abnehmer. Über die Jahrzehnte hinweg ist rund um die MAGGI Würze weit mehr entstanden als nur ein Produkt.

Sie ist immer wieder Teil von Alltag, Kultur und auch ungewöhnlichen Inszenierungen geworden und hat sich so zu einem festen Bestandteil in ganz unterschiedlichen Lebenswelten entwickelt. Zwischen Tradition und neuen Impulsen. Die MAGGI Würze steht bis heute für das, was Julius Maggi ursprünglich erreichen wollte: einfache Gerichte besser machen und Menschen beim Kochen unterstützen. Schon Julius Maggi hatte den Anspruch, Menschen in ihrem Alltag zu unterstützen und ihre Bedürfnisse konsequent in den Mittelpunkt zu stellen.

Genau dieser Gedanke prägt uns bis heute. Unser Ziel ist es, Menschen beim Kochen zu begleiten und sie für einfaches, ausgewogenes Essen zu begeistern, so dass es nicht nur gut für sie ist, sondern auch lecker schmeckt und in ihren Alltag passt, sagt Norbert Reiter, Vorsitzender der Geschäftsführung der MAGGI GmbH. Gleichzeitig entwickelt sich die Marke weiter. Neue Varianten greifen veränderte Geschmäcker und internationale Einflüsse auf.

Dazu gehört auch eine moderne Interpretation wie die MAGGI Würze im Asia Style, die zeigt, wie vielseitig sich das Original heute einsetzen lässt. Auch heute findet die Würze immer wieder neue Wege, Menschen zu erreichen, ob im Alltag, in sozialen Medien oder durch unterschiedliche Auftritte des eigenen Würze-Maskottchens. Ausblick zum Jubiläumsjahr. Das 140-jährige Jubiläum ist auch ein Startpunkt für neue Impulse im Laufe des Jahres.

Im Mittelpunkt stehen die vielen persönlichen Momente und individuellen Geschichten, die Menschen mit der MAGGI Würze verbinden und die ihre besondere Rolle im Alltag ausmachen und weitererzählt werden





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

MAGGI Würze 140 Jahre Julius Maggi Würze Jubiläum Küchenklassiker

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

(+) 10× 140-mm-Lüfter im XXL-Test: Kann Noctua sie alle schlagen?PCGH Plus: Nach etlichen 120-mm-Lüftern hat es endlich auch das Feld der 140er in unseren Test geschafft. Neue Bestleistungen, aber auch Enttäuschungen.

Read more »

140 Jahre nach dem Tod: Hype um Märchenkönig Ludwig II.München/Berg (lby) - Seine Märchenschlösser locken Besucher aus aller Welt, es gibt Fanartikel vom Hutanstecker über Bierkrüge bis zu T-Shirts und sogar

Read more »

140 Jahre nach dem Tod: Hype um Märchenkönig Ludwig II.Geheimnisvoller Tod, prunkvolle Schlösser: Bayerns König Ludwig II. fasziniert auch 140 Jahre nach seinem mysteriösen Ende. Wer war dieser Mann, was trieb ihn - was macht den Kult um ihn aus?

Read more »

Jeder hat es im Schrank: Die berühmte Maggi-Würze hat Geburtstag, Bonnie Tyler auchVom Geburtstag der berühmten Maggi-Würze bis zum Urteil gegen Ratko Mladic – der 8. Juni birgt eine Fülle historischer Momente, Jubiläen und Wendepunkte.

Read more »