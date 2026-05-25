Magic Mike: The Last Dance erzählt die Geschichte von Mike Lane, einem ehemaligen Tänzer, der gezwungen ist, die Grenzen seiner Kreativität und körperlichen Fähigkeiten erneut zu testen, nachdem er seine Zeit als Tänzer abgeschlossen hat. Er geht zu einem neuen Projekt in London, wo er eine große Bühnenshow mit entwickelt, die klassische Vorstellungen des Tanzs aufbricht und neue Perspektiven eröffnet.

Es ist der Abschluss einer Trilogie, die 2012 startete. Schließlich erscheint der Film auch auf Netflix, wo er prompt in die Charts gekämpft hat. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Der Hauptfigur ist Mike Lane (Channing Tatum) zufällt. Da seine Zeit als Tänzer hinter sich liegt, genießt ein ruhigeres Leben, jedoch erinnert eine zufällige Begegnung an eine unerwartete Chance.

Dort soll Mike nicht nur tanzen, sondern eine große Bühnenshow mitentwickeln, in die klassische Vorstellung des Tanzs aufbricht und neue Perspektiven eröffnet. Die Handlung konzentriert sich weniger auf nackte Haut und konzentriert sich mehr auf Emotionen und Inszenierung als seine Vorgänger. Steven Soderbergh kehrt zur Regie zurück, der bereits den ersten Film der Reihe inszenierte und ihn unverwechselbar gestaltete.

Reid Carolin schrieb den Drehbuch, der in der Reihe dazu beigetragen hat und die Figur von Mike Lane von Anfang über geprägt hatte





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Magic Mike: The Last Dance Chadwick Tatum Steve Soderbergh Historischer Tragödie Komödie Horror Comedy Fantasy

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nübel's Last Chance: Bayern vs. VfB in PokalfinaleAlexander Nübel, der für den deutschen Nationaltorwart zur WM in die USA, Kanada und Mexiko mitreist, hat seine Zukunft bei FC Bayern wohl endgültig verloren. Nübel wird es im Pokalfinale, dem wohl bisher größten Spiel seiner Karriere, noch mal allen und vor allem dem Rekordmeister zeigen wollen. Der Ex-Schalker könnte den Bayern die tolle Double-Saison vermasseln.

Read more »

Lukas Podolski Announces Retirement with a Last-Minute Penalty ScoreAfter a remarkable career spread across Europe and the Americas, Lukas Podolski announces his retirement. An integral part of Germany's national team, he scored a last-minute penalty for his last appearance.

Read more »

Robert Downey Jr. narrowly escapes death on set, thanks to a last-minute saveRobert Downey Jr. narrowly escaped death on set while filming a scene in Yugoslavia. He was almost hit by a propellor of a passing airplane, but a last-minute save by the actor himself prevented the accident.

Read more »

The Last Dance of Blues and CityPep Guardiola and the new coach of Manchester City, Xabi Alonso, announced their respective retirements. Meanwhile, AFC Sunderland proved to be more resolute against Chelsea, achieving promotion to the Premier League after fighting back to beat them.

Read more »