Magic Mushrooms: Eine Reise in den Bewusstseinszuständen

In San José del Pacifico, Mexiko, sind die Zauberpilze nicht nur Teil der Kultur, sondern auch eine wichtige Einnahmequelle. Nayeli Pinacho, eine lokale Führerin, begleitet Reisende auf einer spirituellen Reise, die tief in die Wälder führt. Die Pilze werden traditionell zur Heilung eingesetzt und sind weltweit Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Forschung.

Da liegen auch die Pilze, aneinandergereiht auf einem tellergroßen, froschgrünen Blatt, ihre zarten Stümpfe leicht gekrümmt. Vorsichtig entfernt Nayeli Pinacho letzte Reste von Erde mit dem Nagel ihres Zeigefingers. Sieben sind es insgesamt. Ihre kleinen Hüte gleichen Antennen, deren Ruf jedes Jahr über 5000 Menschen aus der ganzen Welt folgen. Sie kommen wegen der Natur, den wolkenverhangenen Bergen, der Wälder.

Aber vor allem wegen einer besonderen Reise: der Trip, »el viaje« – möglich gemacht durch das »Fleisch der Götter« wie bereits die Azteken vor 2000 Jahren die Pilze nannten, die rauschartige Halluzinationen hervorrufen. Hier, in den Wäldern dieser Region wachsen sie, sind seit ewigen Zeiten Teil der Kultur der indigenen Bevölkerung. Offiziell verbietet der Staat Mexiko Besitz und Konsum der »hongos«. Doch als Teil der indigenen Tradition werden Verkauf und Konsum von den Behörden geduldet – solange die Pilze die Region nicht verlassen und nicht weiterverkauft werden. Längst haben die Magic Mushrooms in San José del Pacifico den Handel mit Holz als größte Einnahmequelle abgelöst. Doch sie halten nicht nur die Bewohner in Lohn und Brot. Sondern könnten noch einen weiteren Nutzen haben: Menschen erhoffen sich durch sie Heilung.Weltweit erforschen Wissenschaftler und Psychologen derzeit intensiv die Auswirkungen von Psychedelika, auch des Inhaltsstoffes der Pilze: Psilocybin. Er soll die Behandlung von Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen oder Angstzuständen revolutionieren. In den USA,untersuchen Forscher die neuronalen Veränderungen durch Psilocybin. Psychedelika wirken bewusstseinsverändernd. Sie können dabei helfen, im Gehirn neue Verbindungen aufzubauen – und alte Denmuster zu durchbrechen. Und sie erfahren derzeit einen Boom: Start-ups entwickeln Behandlungsmethoden auf Basis des Mittels, und Psychologen überlegen, wie der Wirkstoff Patienten am besten helfen könnte. Die Fahrt führt über enge, kurvige Bergstraßen, über die mächtige Äste von Eichen ragen, Lianen hängen so tief, dass man sie fast berühren kann. Drei Autostunden von Oaxaca, der nächsten Großstadt, liegt das Dorf San José mit 650 Einwohnern im Hochland der Sierra Madre del Sur – 2500 Meter über dem Meeresspiegel. Vor Bäckereien, Restaurants und Hostels baumeln T-Shirts mit Pilzmotiven in grellbunten Farben, Souvenirläden verkaufen Pilzhüte oder Anhänger in Pilzform, und von den Mauern der Häuser schauen pilzbewachsene Kröten oder Fische auf die engen Gassen. Nayeli Pinacho, 32, begleitet seit sieben Jahren Gäste bei der Reise in eine andere Bewusstseinsstufe, arbeitet als »guia«, als Führerin, wenn ihre Kunden auf Psilocybin in den dichten Wäldern in den Rausch aufbrechen. An einem zusammengezimmerten Holztisch unter dem Vordach ihrer Blockhütte reinigt Pinacho, das dichte, schwarze Haar durch ein Bandana gebändigt, die Pilze bevor sie sie zerpflückt und in einen Tonbecher mit heißem Wasser gibt. Hinter ihr, durch halb geöffnete Türen, lassen sich ihre Kinder auf einem Bett erkennen, beim Hausaufgaben machen, ein weißer Chihuahua liegt wie ein Wächter auf den Stufen davor, in der Ferne krähen Hähne. Pinacho sagt, sie sei eine Heilerin. Statt nur eine Verkäuferin von Pilzen wie es ihre Mutter war. Der Pilz, sagt Pinacho, habe ihr dies während eines eigenen Trips erlaubt. Vielen anderen nicht. Seitdem könne sie Menschen helfen, denen es nicht gut geht. »In einem Vorgespräch kläre ich mit den Kunden, was los ist«, sagt sie, »die Pilze nehmen dann diese schlechten oder traurigen Gefühle.« Das, so versichert Pinacho, habe sie nun Hunderte Male mit eigenen Augen gesehen. Sie sagt ihren Kunden: »Du wirst eine Reaktion spüren, lass dich fallen und kämpfe nicht dagegen an.« Der Pilz sei eine Medizin, keine Droge. Man müsse ihn respektieren, ihn ohne andere Substanzen wie Alkohol einnehmen. Viele, sagt Pinacho, kämen nach San José, kauften sich Pilze, knallten sich zu und wollten bereits fünf Stunden später wieder am Flughafen von Oaxaca sein. Diese Leute seien nervig.Neben ihr am Tisch, vom dichten Rauch des entzündeten Kopalharzes umhüllt, verfolgt Sergio Cuevas, 42, die Vorbereitunge





