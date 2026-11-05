Magic The Gathering Realfilm: Maya Hawke und Regisseur Matt Johnson im Gespräch

Maya Hawke soll in den Realfilm zu Magic The Gathering einsteigen. Matt Johnson inszeniert das Projekt von Wizards of the Coast, während Hasbro ein TV-Universum plant.

Ein Realfilm basierend auf dem legendären Kartenspiel "Magic: The Gathering" nimmt konkrete Form an. Seit Anfang 2025 ist die Produktion eines Kino-Adaptionsprojekts bestätigt worden. Die Hollywood-Branche reagiert auf die riesige Fangemeinde des seit mehr als 30 Jahren bestehenden Spiels mit einem ambitionierten Blockbuster-Vorhaben. Die Wahl der kreatellen Köpfe und potenziellen Hauptdarsteller deutet auf ein hochwertiges Fantasy-Epos hin, das über einfache Verfilmungen weit hinausgeht.

Kreativteam und Casting-Pläne

Die visuelle Gestaltung des Films wird von Matt Johnson verantwortet, der parallel als Ko-Autor des Drehbuchs agiert. An seiner Seite arbeiten Noah Gardner und Aidan Fitzgerald an der skriptlichen Ausarbeitung der komplexen Fantasy-Geschichte. Die Besetzung des Films schreitet ebenfalls voran. Berichten zufolge soll sich Maya Hawke dem Ensemble anschließen. Die Schauspielerin, die dem breiten Publikum durch die Rolle der Robin Buckley in der Netflix-Serie "Stranger Things" bekannt ist, steht im Fadenkreuz der Produzenten.

Also read Gigantisches Fantasy-Universum wird nach über 30 Jahren endlich verfilmt: Übernimmt ein 'Stranger Things'-Star die Hauptrolle?

Maya Hawke stammt aus einer bekannten Hollywood-Dynastie und ist die Tochter der Schauspieler Ethan Hawke und Uma Thurman. Die Verantwortlichen wollten die Darstellerin bereits sehr früh mit einem Vertragsangebot einbinden. Aktuell ist noch unklar, welche spezifische Figur sie in dem Film verkörpern wird. Es gilt jedoch als gesichert, dass ihr eine zentrale Rolle innerhalb eines größeren Ensembles zukommt. Die Präzision der Besetzungsstrategie unterstreicht die Bedeutung des Projekts für das Studio.

Die Welt des Multiversums und historische Wurzeln

Die Quelle des Films stammt aus einem tiefgreifenden Fantasy-Universum, das erstmals im Jahr 1993 erschien. Wizards of the Coast, das Unternehmen hinter "Magic: The Gathering" und ebenfalls bekannt für "Dungeons & Dragons", hat die Marke zu einem kulturellen Phänomen entwickelt. Jährlich veröffentlichte neue Kartensets erweiterten die Lore stetig. Sie führten unzählige Figuren, einzigartige Schauplätze und ganze eigenständige Welten in die Narration ein. Dieses System erlaubt es, unterschiedliche Fantasy-Realitäten miteinander zu verbinden.

Advertisement

Die Flexibilität des Systems zeigt sich auch in umfangreichen Kooperationen mit anderen bekannten Marken. Das Spiel bietet Crossover mit "Final Fantasy", "Der Herr der Ringe" und "Star Trek". Für einen Kinofilm eröffnen sich dadurch theoretisch endlose Möglichkeiten, ausgewählte Charaktere und Orte herauszugreifen. Die Berührungspunkte zwischen den Fangemeinden von "Magic: The Gathering" und "Dungeons & Dragons" sind historisch gewachsen und bilden eine solide Basis fürCross-Media-Strategien.

Erweiterte Medienstrategie von Hasbro und Legendary

Der geplante Kinofilm ist nur ein Baustein in einer größeren Medienstrategie. Hasbro und Legendary Entertainment planen parallel ein umfassendes TV-Universum auf Basis der Marke. Dazu soll neben dem Realfilm auch eine animierte Serie entwickelt werden. Die historische Entwicklungsgeschichte dieses Medien-Transfers ist dabei langwierig. Erste Pläne für eine Serienadaptation wurden bereits im Jahr 2019 öffentlich bekannt. Die damalige Version der Serie wurde später verworfen, was die aktuelle Neuauflage zu einem kritischen Zeitpunkt macht.

Für Maya Hawke wäre die Einbindung in diese Welt kein unbekanntes Terrain. In ihrer erfolgreichen Serie "Stranger Things" spielt "Dungeons & Dragons" seit der ersten Staffel eine zentrale Rolle in der Handlung. Die Verbindung zur Rollenspiel-Kultur ist für die Schauspielerin somit bereits etabliert. Die parallele Entwicklung von Film und Serie signalisiert den Anspruch, die "Magic"-Franchise langfristig und nachhaltig in den Medienmarkt zu integrieren. Fans können auf eine sorgfältig kuratierte Anpassung der Spielmechanik in visuelle Narrative hoffen.