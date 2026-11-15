Magirus an Morita verkauft: Feuerwehrgeschäft für 65 Millionen Euro nach Japan

Mutares verkauft die Magirus-Feuerwehrgeschäfte an Morita Holdings für 65 Millionen Euro. Die Übernahme erfolgt 2027, während die Rüstungssparte erhalten bleibt.

Die Münchner Investmentgesellschaft Mutares hat den Verkauf des traditionellen Magirus -Geschäftsbereichs an die japanische Morita Holdings Corporation bekanntgegeben. Der finanzielle Wert dieses Transaktionsgeschäfts beläuft sich auf exakt 65 Millionen Euro. Dieser Schritt markiert das Ende einer langen Ära für die Marke, die seit 1864 für deutsche Feuerwehrtechnik steht und weltweit für ihre Drehleitern und Löschfahrzeuge bekannt ist. Der Münchner Finanzinvestor Mutares hatte Magirus erst im frühen Jahr 2025 vom italienischen Nutzfahrzeughersteller Iveco übernommen und direkt im Anschluss umfangreiche Umbaumaßnahmen eingeleitet.

Strategischer Erwerb durch japanischen Spezialisten

Der Käufer Morita Holdings ist kein externer Branchenzufall, sondern ein etabliertes Schwergewicht im Markt für Feuerwehr- und Spezialfahrzeuge. Mit diesem Erwerb intendiert das japanische Unternehmen, seine Präsenz in Europa sowie international signifikant zu verstärken. Morita bringt bereits das finnische Unternehmen Bronto Skylift in seinen Portfolioverbund ein. Durch die Kombination dieser Marken soll das gemeinsame Marktpotenzial ausgeschöpft werden, um die globale Positionierung weiter auszubauen. Johannes Laumann, ein Manager bei Mutares, betonte in diesem Zusammenhang, dass Magirus eine bekannte Marke sei und eine führende Position in der Brandbekämpfung innehat.

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Umsatzprognosen und Auftragsbestand der Marke

Die wirtschaftlichen Erwartungen an die Marke Magirus sind nach Angaben der Beteiligten sehr hoch. Das Unternehmen prognostiziert für das Jahr 2026 einen Umsatz in Höhe von rund 400 Millionen Euro. Der bestehende Auftragsbestand, der die kommenden Jahre abdeckt, beläuft sich auf etwa 780 Millionen Euro. Diese Zahlen unterstreichen das erhebliche Wachstumspotenzial, das die Käuferseite mit dem Erwerb verbindet. Mehr als 1650 Mitarbeiter sind derzeit an den wichtigsten Produktions- und Servicestandorten der Firma tätig, wobei Ulm als einer der zentralen Standorte genannt wird.

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Trennung der Geschäftsbereiche bei Mutares

Nicht der gesamte Komplex des Unternehmens wird an den japanischen Partner übergeben. Der Rüstungssparte von Magirus verbleibt in der Obhut von Mutares. Die Münchner Investmentgesellschaft plant, diesen Bereich mit den lukrativen Verteidigungsfahrzeugen und Systemlösungen eigenständig weiter auszubauen. Zudem soll die Rüstungssparte künftig unter einer neuen, eigenständigen Marke geführt werden. Diese strategische Trennung ermöglicht es Mutares, sich auf den Verteidigungssektor zu konzentrieren, während die zivilen Feuerwehrtechnologien unter neuem japanischen Management operieren.

Historische Bedeutung und zukünftige Timeline

Die Marke Magirus genoss in Deutschland und international einen hohen Bekanntheitsgrad, der weit über die reine Feuerwehrtechnik hinausreichte. Selbst auf dem Trikot des FC Bayern München war der Name in der Zeit von 1978 bis 1981 als Sponsor präsent. Die offizielle Vollziehung der Übernahme durch Morita Holdings ist für Mai 2027 vorgesehen. Dieser Zeitpunkt legt ein weiteres Jahr für den Integrationsprozess und die strategische Neuausrichtung des europäischen Geschäftsbereichs fest, der nun unter japanischer Führung neu aufgestellt wird.