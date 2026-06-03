Magirus Pavillon 32 auf der Interschutz 2026: Dialog, Technik und Erlebnis im Fokus

Auf der Interschutz 2026 in Hannover präsentiert Magirus im Pavillon 32 ein umfassendes Konzept aus innovativen Fahrzeugen, Equipment und interaktiven Erlebnissen. Der spanned Fokus liegt auf persönlichem Austausch, praktischen Lösungen für Einsatzkräfte und zukunftsweisenden Ansätzen wie dem Concept TeamCab.

Die Interschutz 2026 ist eröffnet. In Hannover versammeln sich Einsatzkräfte , Experten und Besucher aus aller Welt, und im Magirus Pavillon 32 wird ein besonderer Akzent gesetzt.

Hier geht es nicht nur um das Zeigen neuer Produkte, sondern um einen echten Ort des Dialogs, der Begegnung und des gemeinsamen Erlebens. Auf 2.300 Quadratmetern schafft Magirus eine Atmosphäre, die bewusst against den typischen Messe-Stress setzt. Man nimmt sich Zeit für individuelle Gespräche, für persönlichen Austausch, der über die reine Präsentation hinausgeht. Stephanie Loser, Head of Marketing & Communications bei Magirus, betont: "Messen können schnell zum Sprint werden.

Wir wollen das bewusst anders machen.

" Im Mittelpunkt stehen Lösungen, die im Einsatz den Unterschied machen. Das reicht von der neuen Tauchpumpe Poseidon TP8-1 über mobile Stromerzeuger bis hin zur Wärmebildkamera und der Brandbegrenzungsdecke für Fahrzeugbrände. Auch die persönliche Schutzausrüstung, wie der ProtectUs-Helm, wird gezeigt, als Teil eines ganzheitlichen Sicherheitskonzepts.

Bei den Fahrzeugen präsentiert Magirus ein breites Portfolio: Drehleitern wie die M42L-AS und M32L-AT mit SmartControl-Technologie, Lösch- und Einsatzleitfahrzeuge sowie ferngesteuerte Systeme wie den AirCore TAF35-C. Für den Defense-Bereich und den Schutz kritischer Infrastruktur gibt es eigene Lösungen. Das leistungsstarke Flugfeldlöschfahrzeug DRAGON X6 NEO rundet das Angebot ab. Ein besonderer Blickfang ist das Concept TeamCab. Dieses begehbare Kabinenmodul ist kein serienreifes Produkt, sondern ein offener Denkansatz.

Mit einem innovativen Holzverbund soll über Themen wie Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit, Ressourceneffizienz und regionale Verfügbarkeit nachgedacht werden. Magirus lädt Einsatzkräfte, Kunden und Entscheider ein, direkt vor Ort mitzudiskutieren und so die Zukunft des Feuerwehrfahrzeugbaus mitzugestalten. Erlebnisorientierung wird im Pavillon 32 großgeschrieben: Beim Magirus Jump können Besucher von einem Sprungturm aus zwei Metern Höhe in einen Wassersprung springen - Adrenalin inklusive und ein professionelles Foto als Belohnung. Die Firefighter Challenge "Operation 112" im HYROX-Style fordert Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit.

Gemeinsam mit Jung & Jung Live Enhancement wird hier ein einsatznahes Wettbewerbsformat geboten, bei dem sich Besucher mit anderen messen können. Zudem empfängt Magirus Delegationen aus über 30 Ländern, von der Ukraine über den Mittleren Osten bis Südamerika und Asien, und stärkt so den internationalen Austausch. Im Fanshop gibt es exklusive Merchandise-Artikel und das neue Maskottchen Cody.

Der Magirus Pavillon 32 ist damit mehr als eine Ausstellung: Er ist ein lebendiger Raum für Innovation, Gemeinschaft und den dringend notwendigen Dialog über die Zukunft des Rettungswesens in einer komplexer werdenden Welt





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