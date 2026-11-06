Magna schließt Werk in Tiengen: Massiver Einschnitt für den deutschen Automobilstandort

Der Autozulieferer Magna International schließt sein Werk in Tiengen, Baden-Württemberg. Mehrere hundert Arbeitsplätze sind betroffen. Die Gründe liegen in der strategischen Neuausrichtung des kanadisch-österreichischen Konzerns.

Der kanadisch-österreichische Konzern Magna International bestätigt die Schließung eines seiner Standorte in Deutschland. Das Werk in Tiengen im Landkreis Waldshut wird voraussichtlich bald die Tore schließen, was zum Verlust zahlreicher Arbeitsplätze führen wird. Diese Entwicklung stellt einen weiteren schweren Schlag für den deutschen Industriestandort dar und folgt auf bereits angekündigte Umstrukturierungsmaßnahmen des Unternehmens.

Hintergründe der Werkschließung in Tiengen

Pressesprecher Rej Husetovic von Magna erklärte gegenüber der Bild-Zeitung, dass der Entscheidung eine umfassende und sorgfältige Prüfung der langfristigen Zukunftsfähigkeit des Werks vorausgegangen sei. Dabei wurden nicht nur die internen Kennzahlen betrachtet, sondern auch die sich rapide wandelnden Rahmenbedingungen in der globalen Automobilbranche. Die allgemeinen Geschäftsaussichten spielten dabei eine zentrale Rolle bei der finalen Entscheidung des Managements, den Betrieb in Tiengen zu beenden.

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Die Schließung ist Teil einer größeren Strategie von Magna International, seine globale Präsenz neu zu justieren. Der Konzern hat bereits im Sommer des Vorjahres bekannt gegeben, dass auch ein anderes deutsches Werk nicht weiter betrieben werden soll. Dies zeigt eine deutliche Tendenz zur Konsolidierung und Effizienzsteigerung innerhalb der weltweiten Produktionsnetzwerke des Zulieferers.

Positionen der Betroffenen und lokalen Politik

Oberbürgermeister Martin Gruner aus Tiengen hat seine schockierte Reaktion auf die Nachricht gegenüber dem Südkurier geäußert. Er betonte, dass bis dato stets der Eindruck vermittelt wurde, in der Stadt würden hochinnovative Produkte gefertigt. Diese Produkte wären insbesondere im Zukunftsfeld des autonomen Fahrens sowie innerhalb der internen Struktur von Magna von erheblicher Bedeutung gewesen. Für die lokale Gemeinschaft kommt der Verlust dieser strategischen Bedeutung nun überraschend und schmerzhaft.

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Die Belegschaft steht nun vor einer unsicheren Zukunft. Rej Husetovic versicherte, dass Magna großen Wert auf einen transparenten Prozess lege. Die Beschäftigten sowie ihre Betriebsvertretungen würden regelmäßig über die weiteren Schritte und den Zeitplan der Schließung informiert. Trotzdem bleibt die Unsicherheit für die Mitarbeiter hoch, da keine sofortigen Alternativen am Arbeitsmarkt garantiert werden können.

Globale Ausrichtung und weitere Auswirkungen

Magna International ist einer der größten Autozulieferer der Welt und beschäftigt insgesamt rund 156.000 Mitarbeiter in 27 Ländern. Die Schließung in Tiengen ist ein klares Signal für die globale Umstrukturierung des Konzerns, der sich von traditionellen Produktionsmethoden weg und hin zu spezifischen, vielleicht kostengünstigeren oder strategisch besser platzierten Standorten bewegt. Die Tochtergesellschaft 5th Avenue hat in diesem Zusammenhang ebenfalls Insolvenz angemeldet, was die finanzielle Spannkraft des Konzerns in diesem Segment weiter unterstreicht.

Die Folgen der Werkschließung gehen über die unmittelbaren Arbeitsplätze hinaus und berühren die gesamte regionale Wirtschaftskette. Zulieferer und Dienstleister in Tiengen und Umgebung werden ebenfalls spürbare Einbußen zu verzeichnen haben. Die Automobilindustrie befindet sich ohnehin in einer tiefgreifenden Transformation, was die Planungssicherheit für langfristige Investitionen erschwert. Die nächsten Schritte der Entlassungsverfahren und die Übergabe der Liegenschaften werden in den kommenden Monaten konkretisiert, wobei Magna die Kommunikation mit den betroffenen Parteien kontinuierlich fortsetzen wird.