Magnus Carlsen verweigert die letzte Partie der Total Chess Championship in Budapest, was zu scharfer Kritik von Hans Niemann und der FIDE führt.

Der norwegische Schachgroßmeister Magnus Carlsen hat in Budapest einen massiven Eklat verursacht, als er sich weigerte, zur entscheidenden Abschlusspartie der Total Chess Championship anzutreten. Der dreißigjährige Superstar, der bereits vorab den Gesamtsieg für sich entschieden hatte, verzichtete auf den letzten Fast-Classics-Gegner und hinterließ damit seine Konkurrentin Bibisara Assaubayeva am Schachbrett. Diese Reaktion sorgte für einen starken Wirbel in der internationalen Schachcommunity, da das Verhalten gegen die üblichen Protokolle und den Respekt gegenüber den Teilnehmerinnen verstößt.

Verweigerung des Abschlusses

Die Begegnung zwischen Magnus Carlsen und Bibisara Assaubayeva war ursprünglich als ein umfassendes Duell mit insgesamt sieben Partien konzipiert. Die Struktur umfasste vier Blitzpartien, zwei Schnellschach-Duelle sowie einen abschließenden Fast-Classics-Beret mit einer Bedenkzeit von vierzigfünf Minuten plus dreißig Sekunden pro Zug. Magnus Carlsen gewann drei der Blitzpartien und sicherte sich auch beide Schnellschach-Duelle, während eine weitere Blitzpartie remis endete. Damit stand sein Sieg im Turnier bereits fest, bevor die letzte Partie überhaupt begonnen hatte.

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Magnus Carlsen zeigte anschließend keinerlei Interesse mehr daran, die restliche Zeit am Brett zu verbringen. Gegenüber dem norwegischen Sender TV2 erklärte er seine Haltung klar und deutlich: Er sehe keine Veranlassung, das Klassikformat noch zu absolvieren. Carlsen begründete dies damit, dass das Match für ihn bereits beendet sei und das Nichterscheinen lediglich zu einem technisch bedeutsamen Partieverlust führe. Diese Einstellung ignorierte jedoch die strukturellen Vorgaben des Turniers, das einen vollständigen Abschluss aller vereinbarten Runden vorsah.

Reaktionen der Schachwelt

Besonders deutlich wurde die Empörung über das Verhalten des Norwegers von seinem Dauerrivalen Hans Niemann aus den USA. Der US-Großmeister kritisierte die Aktion als unglaublich respektlos gegenüber den Veranstaltern und vor allem gegenüber der Gegnerin. Hans Niemann wies darauf hin, dass solch ein Verhalten in der Regel schwerwiegendere Konsequenzen nach sich ziehen würde, indem der Täter aus dem Turnier ausgeschlossen würde. Für ihn war die Handlung von Magnus Carlsen eine klare Grenzüberschreitung, die den Sport diskreditiert.

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Auch Emil Sutovsky, der Generalsekretär der FIDE, reagierte mit scharfer Verurteilung auf den Vorfall. Auf der Plattform X bezeichnete er das Verhalten als erbärmlich und unsportlich. Diese harten Worte der Schachführung unterstreichen, wie ernst die Verantwortlichen die Missachtung der Turnierregeln nehmen. Die FIDE erwartet in der Regel strikte Einhaltung der vereinbarten Spielzeiten und Formate, unabhängig vom aktuellen Tabellenstand oder der individuellen Motivation der Spieler.

Gegnerin im Ungewissen

Bibisara Assaubayeva befand sich während des Geschehens offenbar in einer ungünstigen Position, da sie nicht im Voraus über die Entscheidung ihres Gegners informiert wurde. Erst nach Ablauf der offiziellen fünfzehnminütigen Wartefrist wurde ihr der kampflose Punkt zugesprochen. Das Endergebnis des Duells lautete damit elfpunktfünf zu achtpunktfünf für Magnus Carlsen. Die Schachspielerin musste also lange am Brett warten, ohne zu wissen, ob ihre Gegenerin erscheinen würde.

Diese Unsicherheit wird durch die Tatsache verstärkt, dass Magnus Carlsen bei den entsprechenden technischen Besprechungen vorab nicht anwesend war. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich darauf verlassen, dass alle vereinbarten Partien tatsächlich ausgetragen werden. Die Abwesenheit des Großmeisters bei diesen wichtigen Koordinierungsterminen trug maßgeblich zur Desorientierung und Frustration aufseiten von Bibisara Assaubayeva bei.

Folgen und Sanktionen

Obwohl die Schachwelt empört reagierte, bleiben die offiziellen Sanktionen überschaubar. Die Oberschiedsrichterin Anastasia Sorokina bestätigte, dass es über den kampflosen Partieverlust hinaus keine weiteren Strafen geben wird. Zudem wird die verweigerte Partie nicht in die Elo-Wertung aufgenommen. Diese Regelung könnte für Magnus Carlsen strategisch wichtig gewesen sein, da er andernfalls seine Punktezahl hätte verlieren können.

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Die Elo-Wertung ist für Magnus Carlsen von hoher Bedeutung, da er seit November neunzehnhundertneunundneunzig nicht mehr unter die Marke von zweitausendachthundert Punkten gefallen war. Durch das Fernbleiben von der Abschlusspartie blieb seine aktuelle Wertung unverändert und er konnte sein Ranking schützen. Trotz der Kritik blieb die FIDE bei ihrer Entscheidung, keine zusätzlichen Maßnahmen zu ergreifen.

Während die Mehrheit der Schachwelt Carlsens Aktion kritisch sah, erhielt er jedoch auch Unterstützung. Der US-Großmeister Wesley So stellte sich offen hinter seinen Landsmann. Wesley So argumentierte, dass er an der Stelle von Magnus Carlsen dasselbe getan hätte, da das Spiel bereits gewonnen war. Diese unterschiedlichen Perspektiven verdeutlichen die Debatte um Respekt versus Pragmatismus im modernen Schachsport.