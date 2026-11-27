Mahle kombiniert autonomes Einparken mit induktivem Laden mit bis zu 11 kW und erprobt die Ladetechnik mit BMW.

Der Automobilzulieferer Mahle hat ein System entwickelt, das autonomes Einparken mit kabellosem Laden verbindet. Der sogenannte Park & Charge Pilot ermöglicht induktives Laden mit bis zu 11 kW.

Gemeinsam mit der BMW Group erprobt Mahle derzeit die zugrunde liegende Ladetechnologie. Mit dem neuen System richtet sich der Stuttgarter Automobilzulieferer Mahle an Fahrzeughersteller. Neben privaten Nutzern sollen insbesondere gewerbliche Flottenbetreiber wie Autovermietungen, Logistikunternehmen und Zustelldienste von der Automatisierung der Park- und Ladevorgänge profitieren können. Mithilfe KI-basierter Algorithmen erkennt das System über die Fahrzeugkamera geeignete Stellplätze mit integrierter induktiver Ladeinfrastruktur.

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Zusätzliche Sensorik zur Erkennung der Stellplätze ist laut Mahle nicht erforderlich. Für die präzise Positionierung des Fahrzeugs über der im Boden installierten Ladeplatte kommt das Differential Inductive Positioning System zum Einsatz. Das von Mahle entwickelte Positionierungssystem wurde 2024 von SAE International zum globalen Industriestandard erklärt. Nach dem Einparken startet die kontaktlose Energieübertragung automatisch.