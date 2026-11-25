'Mann tötet nicht aus Liebe' steht an einem neuen Mahnmal am Hamburger Rathaus. Das Mahnmal soll auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Auf einem Stuhl stehen schreckliche Sätze.

"Mann tötet nicht aus Liebe" steht an einem neuen Mahnmal am Hamburg er Rathaus. Das Mahnmal soll auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Auf einem Stuhl stehen schreckliche Sätze.

Hamburg - Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen ist im Ehrenhof des Hamburger Rathauses ein temporäres Mahnmal für die Opfer von Femiziden eröffnet worden. Damit werde ein öffentlicher Gedenkort geschaffen, der diese Gewalt sichtbar mache, teilte die Sozialbehörde mit.

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"Zugleich soll das Mahnmal dazu anregen, über die Ursachen und Strukturen von Gewalt gegen Frauen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Verantwortung für eine Gesellschaft ohne Gewalt zu übernehmen. " Als Femizide werden die Tötungen von Frauen bezeichnet, die in Zusammenhang mit geschlechtsspezifischer Macht, Kontrolle und Herrschaft steht. "In Deutschland wird fast jeden Tag eine Frau durch einen Mann ermordet, weil sie eine Frau ist", ist auf einer Information am Mahnmal zu lesen. Daneben stehen mehrere leere Stühle.

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Einer beispielsweise ist beschriftet mit Drohungen, Beleidigungen und Demütigungen.

"Wir brauchen viel mehr Aufmerksamkeit", sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit am Rande der Eröffnung. "Es sind viel zu wenig Männer, die sich für dieses Thema interessieren. " Einsatz für dieses Thema komme nach wie vor hauptsächlich von Frauen. Es brauche deshalb Symbole, "die uns stolpern lassen" und Bilder, die sich einbrennen würden - so wie das Mahnmal.