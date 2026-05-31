Mai-Aktion bei Kleines Kraftwerk: Attraktive Rabatte auf Anker Balkonkraftwerke und neuer Notstrommodus

Mit der Mai-Aktion von Kleines Kraftwerk gibt es starke Rabatte auf Balkonkraftwerke von Anker, darunter den neuen Anker SOLIX Solarbank 4 Pro und Komplettsets mit bis zu 45 Prozent Nachlass. Zudem verwandelt ein kostenloses Update die Solarbank 3 Pro in einen Notstromspeicher.

Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm die beste Zeit, um in die eigene Solarstromerzeugung einzusteigen. Kleines Kraftwerk, ein bekannter Anbieter für Balkonkraftwerk e, startet eine neue Mai-Aktion mit außergewöhnlichen Rabatten.

Besonders im Fokus stehen Produkte von Anker, darunter der brandneue Anker SOLIX Solarbank 4 Pro und die beliebten Komplettsets der Solix 3 Pro Serie. Wer jetzt zuschlägt, kann nicht nur bares Geld sparen, sondern auch von einem innovativen Software-Update profitieren, das den Speicher im Ernstfall zum Retter macht. Die Preise für Solartechnik sind gefallen, während die Stromkosten weiter steigen - ein idealer Moment für die private Energiewende.

Der neue Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro startet mit einem exklusiven Vorteil für Newsletter-Abonnenten: Wer sich jetzt anmeldet, erhält den Speicher statt für 1.999 Euro für nur 1.499 Euro und bekommt den Smart Meter Gen 2 kostenlos dazu. Dieser Rabatt von 25 Prozent macht den Einstieg in die Solarspeicherung besonders attraktiv. Der Speicher bietet eine Kapazität von 5 kWh und ist erweiterbar. Die Aktion läuft nur für kurze Zeit, daher lohnt sich eine schnelle Entscheidung.

Kleines Kraftwerk verspricht zudem kostenlosen Versand und eine Garantie von 10 Jahren. Parallel dazu gibt es die Anker SOLIX 3 Pro Balkonkraftwerk-Komplettsets mit Rabatten von bis zu 45 Prozent. Diese Sets enthalten hochwertige Module mit TopCon-Technologie, bifazialer Rückseite und elegantem Full-Black-Design. Die Leistung reicht von 2000 bis 2400 Watt Peak, je nach Set.

Ein Beispiel ist das Set mit vier 500-Watt-Modulen und dem Anker Solix 3 Pro Speicher mit 2,7 kWh Kapazität. Der Wechselrichter leistet bis zu 1200 Watt, sodass der erzeugte Strom effizient ins Hausnetz eingespeist wird. Die Module erreichen einen Wirkungsgrad von bis zu 23,5 Prozent und versprechen durch die bifaziale Bauweise bis zu 38 Prozent mehr Ertrag als herkömmliche Panels. PID-Resistenz und ein niedriger Temperaturkoeffizient sichern die langfristige Leistung.

Beide Sets sind ideal für Balkon, Terrasse, Flachdach oder Garten. Eine besondere Neuerung betrifft alle Besitzer der Anker SOLIX Solarbank 3 Pro: Ein kostenloses Software-Update ermöglicht die Funktion Backup-Reserve. Damit lässt sich ein frei wählbarer Teil der Akkukapazität exklusiv für Stromausfälle reservieren. Fällt das Netz aus, schaltet der Speicher automatisch auf Notstrom um und versorgt wichtige Geräte weiter.

Bisher musste der Akku meist komplett entladen werden, um den Eigenverbrauch zu maximieren. Jetzt haben Nutzer die volle Kontrolle über die Reserve und können ihren Alltag optimal gestalten, ohne auf Sicherheit verzichten zu müssen. Diese Funktion macht die Solarbank 3 Pro zu einem wertvollen Sicherheitsnetz für den Ernstfall. Beide Sets richten sich an Mieter und Eigentümer gleichermaßen.

Die Unterschiede zwischen den Angeboten liegen vor allem in den Modulen: Während das eine Set auf die 500-Watt-Module setzt, verwendet das andere die innovativen Back-Contact-Module mit 480 Watt Peak. Letztere vermeiden Verschattungsverluste auf der Vorderseite und bieten eine noch sauberere Optik. Die Preise sind ähnlich und liegen nach den aktuellen Rabatten bei rund 1.900 Euro inklusive Speicher und Zubehör. Wer sich für ein Balkonkraftwerk interessiert, sollte die Mai-Aktion nutzen, denn die Preise könnten mit Beginn der Sonnensaison wieder anziehen.

Die Kombination aus günstigen Einstiegspreisen und der neuen Notstromfunktion macht diesen Zeitpunkt besonders attraktiv. Jetzt ist die Gelegenheit, die Energiewende zu Hause zu starten und gleichzeitig für die Zukunft gewappnet zu sein





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