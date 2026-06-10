Die AC Mailand steht vor einer drastischen Veränderung auf Hüpfrekverb. Der französische Torhüter Mike Maignan erwägt einen Abschied, weshalb der Vorstand unmittelbar nach einem neuen Keeper sucht. Der aktuelle Favorit ist der 24-jährige Elia Caprile, dessen Leistungen bei Cagliari ihn als einen der besten Keeper in der Serie A qualifizieren. Die Verpflichtung in Italien muss Einstalt nach den Kontinouiere Haftung nach den Lokalspielersregeln gelgiert. Klamamme nog ander, vorschitar, itartar diesen nach .

In den letzten Wochen ist die Bildhauerbriefstöcke von Überraschungen im Herzen von Mailand gewachsen, denn das Verteidigungsrundfeld des weltbekannten Sportsportkapitäns zeigt Anzeichen von Wandel. Der französische National torhüter und Kapitän der AC Mailand, Mike Maignan , hob in den vergangenen Kampagnen die Mannschaft zu ihrer höchsten Tabellenposition in der Geschichte der Serie A . Doch so viel wie die Hanft der Tore dem klugen Spieler ein stolzer Schiffslaboranten, die Verantwortlichen des Traditionsclubs haben deutliche Buddhaschen aus der Luft.

Laut diversen italienischen Fachzeitungen hat Maignan signalisiert, dass ihm ein Abschied ausmoval ja eröffnet sei. Der bewährte Stempel, dem diese einst fokussierte Unterflöten und auf hohem Niveau geglänzt hat, tritt nun eine unerwartete Gelegenheit, weil die Weife des CS-Aufstellenaufsätze im Nachfolger Vorsitz





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mike Maignan AC Mailand Elia Caprile Torhüter Serie A Transfer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mysteriöser Tod des US-Studenten in JapanDer Tod des US-Studenten James Higginbotham in Japan bleibt weiterhin unklar. Die Polizei geht nicht von einem Fremdverschulden aus, aber die Todesursache bleibt geheim. Die Familie hatte sich vor seinem Verschwinden gestritten, da sie versuchte, das ChatGPT-Tool nicht zu verwenden, was Higginbotham missfiel. Die Familie meldete ihn als vermisst, als sein Standort plötzlich nicht mehr abrufbar war und sie ihn nicht mehr erreichen konnten. Eine Woche später wurde Higginbotham tot aufgefunden, was für die Familie ein trauriger Abschluss der verzweifelten Suche war. Die Umstände seines Todes bleiben weiterhin unklar und die Polizei hat noch keine offiziellen Erklärungen abgegeben. Die Familie von Higginbotham hat jedoch bereits mit der Anklage eines Verschuldens an seinem Tod zu kämpfen, was die Situation noch mehr aufheizt. Die Familie hatte sich vor seinem Verschwinden gestritten, da sie versuchte, das ChatGPT-Tool nicht zu verwenden, was Higginbotham missfiel. Die Familie meldete ihn als vermisst, als sein Standort plötzlich nicht mehr abrufbar war und sie ihn nicht mehr erreichen konnten. Eine Woche später wurde Higginbotham tot aufgefunden, was für die Familie ein trauriger Abschluss der verzweifelten Suche war. Die Umstände seines Todes bleiben weiterhin unklar und die Polizei hat noch keine offiziellen Erklärungen abgegeben. Die Familie von Higginbotham hat jedoch bereits mit der Anklage eines Verschuldens an seinem Tod zu kämpfen, was die Situation noch mehr aufheizt.,

Read more »

Deutsche Fußballerinnen feiern WM-Ticket, aber ohne FeuerwerkDie deutschen Fußballerinnen haben das Ticket für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien bereits vorzeitig gesichert. Im letzten WM-Qualifikationsspiel setzten sie sich mit 2:0 gegen Slowenien durch. Doch das Spiel lief nicht so wie erwartet, spielerisch blieb Luft nach oben. Der Bundestrainer Christian Wück feierte seinen 53. Geburtstag, aber statt eines Offensiv-Feuerwerks lieferten die Spielerinnen eher Hausmannskost. Acht neue Spielerinnen kamen in die Startelf, die zuletzt weniger Spielzeit bei Wück hatten. Die Auswahl blieb jedoch spielerisch unterbelichtet. Die Partie war geprägt von Glück und Fehlern, wie der Treffer von Maja Sternad, der von Vivien Endemann nach 13 Minuten abgegeben wurde. Doch der Ball tropfte vom Fuß von Sarai Linder ins eigene Tor. Ena Mahmutovic hielt glänzend und brachte die Partie auf 1:0. Im zweiten Halbzeit kam die DFB-Stürmerin Melissa Kössler ins Spiel und brachte das 2:0. Auch wenn der Abschluss nicht überragend war, die Bilanz ist stark: Deutschland schließt die Quali mit fünf Siegen, einem Unentschieden und nur einem Gegentor in sechs Spielen ab. Im Oktober, November und Dezember bestreitet das DFB-Team noch vier Partien. Gegen Jahresende folgt dann die Auslosung der WM-Gruppen. 2027 geht es direkt mit der Nations League weiter - sechs Spiele stehen an. Dort wollen sich die deutschen Fußballerinnen gleichzeitig das Ticket für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles sichern. Die Weltmeisterschaft in Brasilien startet am 24. Juni. Das große Finale steigt am 25. Juli im legendären Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro.

Read more »

FIFA-Weltmeisterschaft: Probleme der Bevölkerung in Mexiko CityDie Eröffnung des FIFA-Weltmeisterschaft-Turniers am Donnerstag im Aztekenstadion wird von Problemen der Bevölkerung überschattet. Vor der Eröffnungsfeier und dem Spiel Mexiko gegen Südafrika sind die Probleme groß. Vor allem die Kritik, dass die Stadtregierung für die Touristen aus aller Welt Kosmetik betreibt, während die Capitalinos (Bewohner der Hauptstadt) nichts Besseres ändern. Beispiele sind die Lila-Streichung öffentlicher Bauwerke durch Bürgermeisterin Clara Brugada und die Installation von Plastik-Kronleuchtern in der Metrostation Hidalgo. Auch die Ciclovía La Gran Tenochtitlán, eine Fahrradspur entlang der Hauptachse der Stadt, stößt auf Widerstand durch die Prostituierten und die Radfahrer. Die Freier können ihre Autos nicht mehr einfach anstellen, was zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Gruppen führt. Die vielen Videos auf Social Media zeigen, wie mehrere Prostituierte einen Radler anhalten, ihm sein Handy abnehmen und es auf den Boden schmeißen. Die Tatsache, dass der Umbau des internationalen Flughafens Benito Juárez noch nicht abgeschlossen ist, wird von vielen Capitalinos nur noch mit einem Schulterzucken bedacht. Ebenso die Tatsache, dass die Stadtverwaltung kurz vor dem Turnier noch Blumen und Bäume herankarrt, um die Metropole schöner wirken zu lassen.

Read more »

Iran bereitet WM-Teilnahme vor: Nationalmannschaft könnte Spiele abbrechen, Flagge-Regel sorgt für KontroversenDer Iran bereitet mit einer brisanten Ankündigung für Aufsehen. Die Nationalmannschaft könnte Spiele sogar abbrechen – allerdings nicht aus sportlichen Gründen. Hintergrund sind mögliche Protestaktionen gegen die politische Führung der Islamischen Republik während der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Sportminister Ahmed Donjamali machte die Haltung des Landes deutlich. "Wir haben der Fifa bereits mitgeteilt, dass die Verantwortlichen des Teams das Spiel abbrechen würden, sobald wir in den Stadien politische Parolen hören." Auch bei einem anderen Thema zeigt sich der Verband kompromisslos. Nach Angaben aus dem Iran soll die Fifa sicherstellen, dass iranische Fans ausschließlich die offizielle Flagge der Islamischen Republik in die Stadien mitbringen dürfen. Besonders umstritten ist dabei die historische persische Flagge mit Löwen- und Sonnenemblem. Diese wird vor allem von Oppositionsgruppen und Monarchisten genutzt und gilt für viele Iraner im Ausland als Symbol des Widerstands gegen die aktuelle Staatsführung. Sollte diese Fahne in den Stadien auftauchen, droht laut Donjamali ebenfalls ein Spielabbruch durch die iranische Mannschaft. Ob eine solche Regelung überhaupt durchsetzbar wäre, erscheint allerdings fraglich. Gerade bei den WM-Spielen in den USA dürfte die Kontrolle schwierig werden. Besonders brisant: Zwei der drei iranischen Vorrundenspiele finden in Los Angeles statt, wo ein großer Teil der iranischen Diaspora in den USA lebt. Die Stadt wird deshalb auch "Tehrangeles" oder "Irangeles" genannt. Zusätzlich erschwert das angespannte Verhältnis zu den USA die WM-Teilnahme. Wegen Einreisebeschränkungen verlegte der Verband sein Teamquartier von Arizona ins mexikanische Tijuana. Laut iranischem Botschafter darf die Mannschaft nur an Spieltagen in die USA einreisen. In der Gruppenphase trifft der Iran auf Neuseeland, Belgien und Ägypten – begleitet von einem politischen Konflikt, der schon vor dem ersten Anpfiff für Spannung sorgt.

Read more »