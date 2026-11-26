Nach siebenjähriger Pause wegen berufsunfähig machender Augenkrankheit spielt Maike von Bremen wieder. Die ehemalige GZSZ-Schauspielerin nimmt ihre Karriere auf.

Die Schauspielerin Maike von Bremen beendet eine lange professionelle Pause und kehrt auf die Bühne zurück. Nach einem mehrjährigen Ausfall aufgrund einer schweren Augenerkrankung nimmt die 45-Jährige ihre Tätigkeit wieder auf. Bekannt wurde sie der Öffentlichkeit vor allem durch die langjährige Darstellung der Figur Sandra Lemke in der ARD-Telenovel Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Rückkehr ins Berufsleben nach chronischer Erkrankung

Maike von Bremen steht nun zum ersten Mal seit Jahren wieder aktiv vor dem Publikum. Im Anschluss an die Produktion "GZSZ" zwischen 2002 und 2008 war es plötzlich ruhig um die Serienstar geworden. Sie selbst beschrieb diesen Moment in einem öffentlichen Post als den Beginn einer längeren Unterbrechung. Nun meldet sie sich mit frischer Spielfreude zurück und erklärt ihre Bereitschaft, neue Rollenfächer zu erobern und Charakteren neues Leben einzuhauchen.

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Die Ursache für diese siebenjährige Pause liegt in einer spezifischen medizinischen Diagnose zurück. Der Auslöser war eine Augenerkrankung, die im Jahr 2018 zu einer Feststellung der Berufsunfähigkeit führte. Aus der akuten Phase entwickelte sich eine chronische Entzündung der Augenlider. Diese Erkrankung ging mit starken Schmerzen und einem extrem trockenen Auge einher, was die Ausführung ihres Berufs unmöglich machte.

Aktive Rolle in Braunschweiger Theaterproduktion

Die konkreten Auswirkungen der Krankheit waren für den Alltag der Schauspielerin drastisch. In einem Beitrag auf der sozialen Plattform Instagram teilte sie damals mit, dass sie sich nicht mehr schminken dürfe. Zudem war die Nutzung von Kontaktlinsen für sie ausgeschlossen, was bei ihrer Tätigkeit zusätzliche Hindernisse darstellte. Mehrere Jahre lang war sie daher faktisch arbeitsunfähig.

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Die psychische Belastung dieser langen Phase war erheblich. Maike von Bremen erklärte im Jahr 2023, dass die Situation sie in eine tiefe depressive Verstimmung gestürzt habe. Die Erkrankung hatte zudem soziale Konsequenzen, da einige Freundschaften in dieser Zeit verloren gingen. Sie gestand, dass die Kommunikation über die Wahrheiten ihrer Lage heilsam für sie war.

Trotz dieser erheblichen Rückschläge gelang es ihr, eine positive Grundhaltung zu bewahren. Sie glaubte fest daran, dass alles einen Sinn hat und schwere Zeiten Geschenke mit sich bringen. Diese mentale Stärke ermöglichte ihr den Weg zurück an den Arbeitsplatz, den sie schon lange nicht mehr nutzen konnte.

Neue Rolle in Komödie am Altstadtmarkt

Das aktuelle Comeback findet in einer neuen theaterpolitischen Kulisse statt. Sie spielt die Rolle der Nina Richter in dem Stück "Von wegen stille Nacht". Dieses Engagement findet an der Braunschweiger Komödie am Altstadtmarkt statt, wie das Medium "Gala" berichtet. Die Handlung des Theaterstücks konzentriert sich auf ein Weihnachtsfest, das vollständig aus den Fugen gerät.

Für Maike von Bremen ist diese Produktion mehr als nur ein neues Engagement im Theaterbetrieb. Sie markiert die definitive Rückkehr in den Beruf, der ihr durch ihre Krankheit lange Zeit verwehrt blieb. Die Rolle bietet ihr die Chance, nach Jahren voller Schmerzen und Zweifel endlich wieder das zu tun, was sie liebt: das Spielen.

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Dieses Comeback wird für die ehemalige Serienstar als eine ganz besondere gute Zeit gewertet. Sie schließt mit ihrem neuen Projekt ein Kapitel ab, das von Widrigkeiten geprägt war, und eröffnet ein neues Kapitel ihrer künstlerischen Laufbahn mit voller Arbeitsfähigkeit.