Mailands berühmter Stier‑Hoden: Restaurierung eines umstrittenen Glücksrituals

In Mailands ältester Einkaufspassage wird das Mosaik eines tanzenden Stiers, das seit dem 19. Jahrhundert für ein Glücksritual genutzt wird, nach jahrelanger Abnutzung umfassend restauriert. Der Restaurator arbeitet live vor den Augen zahlreicher Schaulustiger und hofft, das Kunstwerk wieder in seinen ursprünglichen Glanz zu versetzen, während zugleich über die Belastungen traditioneller Rituale für Kulturgüter diskutiert wird.

Mitten im pulsierenden Herzen Mailand s hat ein ungewöhnliches Motiv die Aufmerksamkeit von Einheimischen und Besuchern gleichermaßen auf sich gezogen: ein großformatiges Mosaik eines tanzenden Stiers, das auf dem Boden einer historischen Einkaufspassage thront.

Diese Passage gilt als die älteste noch aktive Einkaufsgalerie Italiens und ist nicht nur architektonisch ein Schatz, sondern beherbergt seit dem 19. Jahrhundert ein eigenwilliges Glücksritual. Nach einer lokalen Legende soll jeder, der sich Glück erhofft, seine rechte Ferse auf den dargestellten Hodensack des Stiers legen und sich anschließend dreimal im Uhrzeigersinn drehen.

Die Geste, die seit Generationen weitergegeben wird, hat im Laufe der Jahre unzählige Touristen in ihren Bann gezogen und die Galleria zu einem magnetischen Anziehungspunkt für Glückssuchende aus aller Welt gemacht. Der enorme Ansturm hat jedoch seine Spuren hinterlassen. Was einst noch von zarten rosa Fliesen gesäumt war, ist heute von einem sichtbaren Krater durchzogen, der sich über mehrere Quadratmeter erstreckt.

Die ständige Belastung durch das wiederholte Aufsetzen der Füße und die Drehbewegungen hat das Mosaik stark abgenutzt; das ehemals glänzende Kunstwerk wirkt nun stumpf und lückenhaft. Angesichts dieser Schäden haben die städtischen Behörden beschlossen, eine umfassende Restaurierung in die Wege zu leiten. Der zuständige Restaurator Gianluca Galli, ein erfahrener Kunsthandwerker, ist seit Mittwoch vor Ort und arbeitet unter den wachsamen Augen zahlreicher Zuschauer.

Mit großer Sorgfalt schneidet er die beschädigten Fliesen von Hand zu, gleicht die Oberfläche aus und setzt die neuen Steine exakt an die ursprünglichen Positionen. Dabei achtet er besonders darauf, das charakteristische Bild des Hodens exakt nach dem historischen Vorbild wiederherzustellen, um die rituelle Bedeutung nicht zu verwässern. Während der Restaurierungsarbeiten hat Galli selbst gemischte Gefühle geäußert. Einerseits erkennt er die kulturelle Bedeutung des Rituals als charmante, wenn auch eigenwillige Geste, die Menschen Hoffnung schenkt.

Andererseits kritisiert er die körperlichen Belastungen, die das Kunstwerk durch das wiederholte Betreten erfährt - ein Phänomen, das sich nicht nur in Mailand, sondern auch an anderen Orten Italiens zeigt. In Verona beispielsweise wird die Bruststatue der Julia von Besuchern berührt, weil auch dort ein Glücksversprechen mit dem physischen Kontakt verbunden wird. Die ständige Beanspruchung hat dort zu sichtbaren Beschädigungen der Bronzefigur geführt.

Beide Beispiele verdeutlichen, wie traditionelle Rituale in modernen touristischen Kontexten zu problematischen Belastungen für historisches Kulturgut werden können. Die Stadtverwaltung hofft, dass die aktuelle Restaurierung nicht nur das Mosaik optisch wiederherstellt, sondern auch ein Bewusstsein für den sorgsamen Umgang mit solchen kulturellen Symbolen schafft. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, soll die Galleria wieder für Besucher geöffnet werden, wobei ein Hinweis zur schonenden Nutzung des Kunstwerks geplant ist, um zukünftige Schäden zu vermeiden





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