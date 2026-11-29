Nach fünf Pflichtspielniederlagen schafft Mainz endlich die Kehrtwende. Der Mentalitätssieg gegen Union Berlin soll Rückenwind für die kommenden Aufgaben geben.

Nach fünf Pflichtspielniederlagen schafft Mainz endlich die Kehrtwende. Der Mentalitätssieg gegen Union Berlin soll Rückenwind für die kommenden Aufgaben geben. Mainz - Die Erleichterung bei den Spielern vom FSV Mainz 05 war groß, der Blick voraus zuversichtlich.

Das Ende der Negativserie soll nun in den kommenden Bundesliga-Partien für mehr Lockerheit sorgen.

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"Ich hoffe, der Erfolg gibt uns ein bisschen Rückenwind. Wohl wissend, das noch drei superschwere Aufgaben bis Weihnachten warten", sagte Sportdirektor Nico Bungert nach dem 2:1 gegen den 1. FC Union Berlin.