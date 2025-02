Mainz 05: Burkardt kehrt zurück und Henriksen setzt auf junge Talente

Mainz 05 befindet sich in einer guten Phase und kämpft um Europa statt gegen den Abstieg. Trainer Henriksen setzt dabei auf das Comeback von Top-Torjäger Burkardt und sieht in jungen Spielern wie den Österreicher (Name) viel Potenzial. Gegen Heidenheim erwartet ihn eine anspruchsvolle Partie, da der Gegner mit einem unruhigen Spielstil auftreten wird.

Die Personalsituation entspannt sich bei Mainz 05 . Gleichzeitig haben sich zuletzt junge Alternativen in den Fokus von Trainer Henriksen gespielt. In der heimischen MEWA-Arena markierte in der Hinrunde für Mainz 05 den Tiefpunkt der laufenden Saison. Vor dem Rückspiel an diesem Sonntagabend hat das Team von Trainer (50) längst die Kurve bekommen und kämpft um Europa statt gegen den Abstieg.

Trotzdem erwartet der Coach erneut eine ausgesprochen komplizierte Partie: 'Sie spielen mit vielen langen Bällen und hohem Pressing, sie wollen ein unruhiges Spiel haben. Das ist schwierig für jeden Gegner, auch für uns. Wir wissen, dass wir da nicht 100-prozentig dominant sein können.' (24) sein Comeback in der Anfangsformation feiern. Dort stand der Mainzer Top-Torjäger (zwölf Treffer) zuletzt am 14. Januar beim 0:1 in Leverkusen, wo er sich bereits nach drei Minuten zum wiederholten Mal am linken Oberschenkel verletzte. Danach verpasste Burkardt drei Partien komplett, wurde beim jüngsten 0:0 gegen Augsburg für 23 Minuten eingewechselt. In der laufenden Trainingswoche zeigte sich der Mittelstürmer wieder voll belastbar. 'Es wäre kein Risiko, wenn er beginnt', bestätigt Henriksen, 'auch wenn wir nicht wissen, ob er dann 90 Minuten spielen kann.' (19) Gewehr bei Fuß, der Burkardt in den vergangenen Wochen absolut ansprechend vertrat. 'Ich bin sehr stolz, dass er diesen Schritt gemacht hat', sagt Henriksen über den Teenager, dem er zugleich 'ein verrücktes Potenzial' bescheinigt. 'Er hatte in den letzten Spielen die meisten Laufmeter aller Bundesligastürmer, ist schnell, groß, hat das ganze Paket. Er hat es sehr, sehr gut gemacht - und wird hoffentlich auch am Sonntag wieder eine Rolle spielen für uns.' (22), der als Joker nach gut einer Stunde viel Schwung über die linke Außenbahn brachte. Auch nach Ansicht seines Trainers: 'Er hat es sehr gut gemacht, als er reinkam, besitzt viel Potenzial dank seiner Schnelligkeit.' Weshalb Henriksen den jungen Österreicher zumindest in der Spieltagspressekonferenz am Freitag sogar als erste Alternative anführte für den Fall, dass Philipp Mwene (31) nicht rechtzeitig einsatzfähig würde. Der Routinier laboriert weiterhin an der gegen Augsburg erlittenen Fußprellung, ein Härtetest am Samstag soll Aufschluss bringen. Dabei dürfte gerade gegen Heidenheim gelten: 100-prozentige Physis geht im Zweifel vor maximale fußballerische Qualität





