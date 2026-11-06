Mainz 05: Paul Nebel verlängert Vertrag bis Saisonende

Mainz 05 sichert sich Paul Nebel. Der Mittelfeldspieler verlängert seinen auslaufenden Vertrag, um ablösefrei den Klub zu verlassen. Details zum Ablauf und den Reaktionen.

Der 1. FSV Mainz 05 stellt mit Paul Nebel einen wichtigen Kaderbaustein für die Zukunft sicher. Der 24-jährige Mittelfeldspieler hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem Verein aus der Mainzer Stadtmitte verlängert. Die offizielle Bekanntgabe dieser Einigung erfolgt in einer Zeit, die für die Fans des Bundesligisten von zahlreichen Enttäuschungen geprägt war. Die Verlängerung dient somit auch als positiver Impuls vor dem anstehenden Pflichtspiel.

Vertragsverlängerung sichert Ablösefreiheit

Die Vertragsverlängerung verhindert, dass Paul Nebel im nächsten Sommer ablösefrei den Verein verlassen würde. Sportvorstand Christian Heidel, der die mögliche Entwicklung stets angedeutet hatte, unterstützt diese Entscheidung. Durch die aktuelle Vertragsunterzeichnung wird dem Klub sichergestellt, dass er im kommenden Transferfenster eine Ablösesumme erhalten wird, anstatt den Spieler kostenlos an einen anderen Arbeitgeber abzugeben.

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Paul Nebel dankt für Vertrauen im Verein

Paul Nebel betrachtet Mainz 05 als seine fußballerische Heimat. Der 24-jährige Mittelfeldspieler betont, dass er in diesem Verein aufgewachsen ist. In den prägenden Jahren im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) entwickelte er sich zum Bundesliga-Profi. Nach einer Adduktorenverletzung während des Trainingslagers kämpft er sich gerade langsam zurück ins Mannschaftstraining und zeigt sich hochmotiviert.

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Sportdirektor lobt Entwicklung des Spielers

Niko Bungert, der Sportdirektor von Mainz 05, äußert sich zufrieden über den Verlauf der Verhandlungen. Der 40-Jährige beschreibt Paul Nebel als Paradebeispiel für die erfolgreiche Arbeit im eigenen Nachwuchs. Er lobt die Verbindung von Herzblut, Geduld und Bodenständigkeit, die den Spieler zu einer wichtigen Stütze der Bundesligamannschaft gemacht haben. Bungert hebt hervor, dass Nebel in den vergangenen Jahren stets verfügbar war, wenn er gebraucht wurde.

Ausblick auf das Spiel gegen die Bayern

Die positive Nachricht zur Vertragsfrage kommt kurz vor dem wichtigen Spiel gegen den FC Bayern München. Das Match findet am Samstag um 15.30 Uhr statt und wird live auf dem Sender Sky übertragen. Die Entscheidung, den Spieler an den Verein zu binden, soll die Stimmung im Umfeld der Mainzer vor diesem wichtigen Spiel unterstützen und den Fokus auf die sportlichen Herausforderungen der laufenden Saison lenken.