Mainz 05 verlängert mit Silas

Der Offensivmann Silas wird ein weiteres Jahr bei Mainz 05 spielen. Der 27-jährige Kongolese hatte seit seinem schweren Schien- und Wadenbeinbruch im März ausfallen müssen. Sein Vertrag lief zum Saisonende aus, aber Mainz hat eine neue Lösung gefunden.

Die Rheinhessen haben den Offensivmann Silas für ein Jahr verlängert. Der 27-jährige Kongolese hatte seit seinem schweren Schien- und Wadenbeinbruch im März ausfallen müssen. Sein Vertrag lief zum Saisonende aus, aber Mainz hat eine neue Lösung gefunden.

Silas unterschreibt für ein Jahr mit einer Option auf eine weitere Saison. Bis zu seiner Verletzung hatte Silas in neun Pflichtspielen sein Potenzial angedeutet. Der Stürmer ist für die Rheinhessen eine Selbstverständlichkeit, da er bis zu seiner Verletzung sehr gut gemacht hatte. Sportdirektor Niko Bungert sagt, dass die gemeinsame Zukunft besiegelt ist und dass Silas die Offensive weiter bereichern wird, sobald er wieder fit ist.

Auch Silas selbst zeigt sich dankbar für die Unterstützung von Mainz 05 und will unbedingt zeigen, dass das in ihn gesetzte Vertrauen gerechtfertigt ist





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Mainz 05 Silas Fußball Vertragverlängerung

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