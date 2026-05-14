Mainz 05 Women's Football Team on the Verge of Bundesliga Promotion

The women's football team of Mainz 05 is on the brink of promotion to the Bundesliga, having secured their spot as the second-placed team in the 2. Bundesliga. The team's success is attributed to their offensive stars, including Vital Kats, Chiara Bouziane, and Nadine Anstatt, who have been instrumental in their impressive run.

Der 05er benötigen diesen Sonntag (14 Uhr) nur noch einen Sieg beim Schlusslicht VfR Warbeyen (Stadtteil von Kleve am Niederrhein), um nur ein Jahr nach dem Aufstieg in die 2.

Liga jetzt als Vizemeister (hinter dem VfB Stuttgart) den Aufstieg in die Bundesliga klarzumachen. Historisch für den Frauen-Fußball in Deutschland: Den Durchmarsch von der Regionalliga nach ganz oben hat vor Stuttgart und Mainz noch kein Verein geschafft. Mainz 05 sieht zukünftig also wohl doppelt Bundesliga: Erstmals wären sowohl die Männer als auch die Frauen des Vereins erstklassig vertreten. Eine Entwicklung, die kaum zu glauben ist.

Jahrzehntelang spielte Frauenfußball beim Traditionsverein nämlich praktisch keine Rolle. Überhaupt gibt es die Frauenabteilung bei 05 erst seit 2023: Damals siedelten die jungen Damen von Schott Mainz offiziell an den Bruchweg über. Trainer Takashi Yamashita (41), einst selbst mal Spieler in der zweiten Mannschaft der 05er und heute auch Dolmetscher für die Japaner im Profikader, formte aus dem Team eine echte Erfolgsmachinerie. Nach dem 17.

Spieltag dieser Saison lagen die Mainzerinnen noch 7 Punkte hinter den Aufstiegsplätzen. Großen Anteil am jetzigen Erfolg haben die Offensiv-Stars des Teams. Israel-Torjägerin Vital Kats (26) führt mit 22 Treffern die Torjägerliste an. Mittelfeldspielerin Chiara Bouziane (29) glänzt mit 17 Toren und träumt bereits von den ganz großen Duellen: "Ich glaube, es wäre etwas Besonderes, gegen Mannschaften wie Bayern zu spielen.

Das wäre schon verrückt, wenn wir das schaffen.

". Auch Stürmerin Nadine Anstatt (31) liefert mit elf Treffern zuverlässig ab. Ein Meilenstein der Saison war im März der sensationelle 4:2-Sieg gegen Meister Stuttgart – vor mehr als 31.000 Fans in der MHP-Arena. Seitdem glaubte Mainz plötzlich an das Wunder Bundesliga.

Vor dem letzten Spieltag steht 05 auf Platz 2, nur punktgleich mit dem SC Sand, aber mit dem deutlich besseren Torverhältnis. Eine, die einen großen Anteil an dem Erfolg hat, ist die sportliche Leiterin Nadine Kreß.

"Es war nicht zu erwarten, dass wir so souverän spielen und Sand Punkte liegen lässt", sagt sie vor dem Saisonfinale, gibt zu: "Das ist schon ein kleiner Traum, den wir da durchleben. ". Und der wird gebührend gefeiert: Die Mannschaft fliegt nach der Saison nach Kroatien. Es fehlt nur noch ein letzter Schritt, und die Mainzerinnen haben dann den Aufstieg im Gepäck





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