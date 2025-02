Mainz besiegt Heidenheim und klettert auf Platz sechs

Der 1. FSV Mainz 05 hat seine Sieglos-Serie mit einem souveränen Auswärtssieg beim Abstiegskandidaten aus Heidenheim beendet. Während Mainz auf Platz sechs klettert, gerät der rettende 15. Rang für den FCH außer Sichtweite.

Der 1. FSV Mainz 05 hat seine kleine Sieglos-Serie von zwei torlosen Spielen in Folge am Sonntagabend beendet und souverän beim Abstiegskandidaten aus Heidenheim gewonnen. Während Mainz dadurch auf Platz sechs klettert, gerät der rettende 15. Rang für den FCH außer Sichtweite. Im Rahmen der Play-offs in der Conference League gab es acht Wechsel gegenüber dem letzten Spiel.

Anstelle von Feller, Busch, Theuerkauf, Niehues, Conteh, Wanner, Scienza und Pieringer begannen Müller, Traoré, Föhrenbach, Schöppner, Beck, Honsak, Krätzig und Zivzivadze. Nur zweimal gab es Veränderungen im Vergleich zur vergangenen Partie: Kapitän Widmer und Lee machten Platz für Caci und Burkardt, der erstmals seit rund einem Monat wieder fit für die Startelf war. Die Partie begann ziemlich ereignislos, weil beide Mannschaften zunächst abwartend agierten und nicht in zwingende Abschlusssituationen kamen. Erst in der 16. Minute wurde es gefährlich für die Heidenheimer, als Weiper beinahe im Strafraum zum Abschluss gekommen wäre, in höchster Not aber noch von FCH-Kapitän Mainka gestoppt wurde. Seinen ansonsten geordneten und durchaus stabilen Start münzte der Tabellen-16. aus Heidenheim in Minute 25 in die erste richtige Chance des Spiels um, als Honsak Zentner im kurzen Eck in die Knie zwang (25.) und Mainka wenig später ebenfalls am Mainzer Schlussmann scheiterte (26.). Passend zu Heidenheims Situation fiel das Tor dann aber auf der anderen Seite. Cacis Hereingabe grätschte Kapitän Burkardt im Fünfmeterraum ins linke Toreck und zog dem FCH damit den Stecker (29.). Bis zur Pause fand Heidenheim überhaupt nicht mehr ins Spiel und zeigte sich beeindruckt vom Gegentreffer. Nach dem Seitenwechsel ging es für Heidenheim denkbar schlecht weiter. Torschütze Burkardt fungierte diesmal als Assistgeber und flankte optimal auf den Kopf von Weiper, dessen Kopfball im leeren Tor einschlug (49.). Zuvor hatte Müller bei der Hereingabe Burkardts danebengegriffen. Dass dann Zentner bei einem Weitschuss von Honsak auch noch zur Bestform auflief und den Versuch des Österreichers herausragend vereitelte, passte ebenfalls in den Heidenheimer Abend (52.). Danach hatten die Ostalbstädter zwar mehr Spielanteile, kamen aber nicht zu zwingenden Chancen, während Mainz seine zwischenzeitlich passive Phase nach einer Stunde wieder beendete und selbst beinahe das 3:0 erzielt hätte. Caci scheiterte allerdings an Müller, der schnell unten war (71.). Heidenheim rappelte sich noch mal auf und wäre durch Pieringer beinahe zum Anschluss gekommen, doch Kohr war mit einer starken Grätsche zur Stelle und verhinderte Schlimmeres. Die Partie plätscherte ihrem Ende entgegen, wobei Heidenheim nichts mehr gegen den souveränen Mainzer Auswärtssieg unternehmen konnte. Mit Ausnahme eines Pieringer-Schusses, den Zentner allerdings kurz vor dem Ende stark parierte (89.). Der FSV beendete seine Mini-Sieglos-Serie und klettert auf Platz sechs, während Heidenheim, das die fünfte Bundesliga-Niederlage in Folge einstecken musste, Rang 15 endgültig aus den Augen verlor. Der FCH trifft am kommenden Donnerstag auf Kopenhagen im Rückspiel der Play-offs in der Conference League (18.45 Uhr). Mainz empfängt am Samstag den FC St. Pauli (15.30 Uhr).





