Der Bundesligist 05 Mainz 05 verliert mit 1:2 gegen den FC Bayern München. Das Tor von Jae-Sung Lee zur 40. Minute wurde nach einem vierminütigen VAR-Check wegen knapper Abseitsposition nicht anerkannt.

Der FC Bayern München hat das Spiel gegen den 05 Mainz 05 mit einem knappen Endstand von 2:1 gewonnen, nachdem der Ausgleichstreffer des Mainzer Stürmers JAE-SUNG Lee in der 40. Minute durch den Video-Assistenten (VAR) korrigiert wurde. Die Partie verlief für die Gastgeber lange bedrohlich, als eine Flanke von Saeid Amiri über Amiri, der den Ball per Kopf weiterleitete, zu Lee kam und dieser den Ball ins Netz beförderte. Schiedsrichter und Zuschauer glaubten zunächst an den 1:1-Ausgleich für Mainz.

VAR-Entscheidung verzögert Spielablauf

Die Freude über den Treffer währte jedoch nur kurz, da die Aktion auch mit einer Verletzung des Bayern-Torhüters Manuel Neuer einherging, der minutenlang behandelt werden musste. Diese Verletzungsunterbrechung führte dazu, dass die offizielle Bekanntgabe des VAR-Checks, der eine mögliche Abseitsposition von Lee überprüfen sollte, stark verzögert wurde. Erst nach rund vier Minuten wurde das Ergebnis der Überprüfung kommuniziert, woraufhin das Tor aufgrund einer knappen Abseitsposition von Lee annulliert wurde. Diese lange Verzögerung löste bei den Anhängern des 05 Mainz 05 große Entrüstung aus.

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SOCIAL MEDIA Reaktionen auf den Mainzer Tweet

Die Empörung gipfelte in einer Reaktion auf dem offiziellen X-Account (ehemals Twitter) des Bundesligisten 05 Mainz 05. Dort postete das Unternehmen die Kritik: "Ist das lächerlich. Nach knappen 4 Minuten zählt das Tor auf einmal doch nicht... Wahnsinn." Fans reagierten umgehend mit scharfer Kritik an dieser Aussage. Ein Nutzer kommentierte: "Ihr macht euch echt zum Affen", während ein anderer einwarf: "Lächerlich ist es eher, ständig im Abseits rumzustehen und zu hoffen, dass es der VAR nicht sieht." Diese Reaktionen verdeutlichen die tiefe Frustration in der Anhängerschaft über die Handhabung der Spielunterbrechung und die Bewertung der knappen Entscheidung.

Entscheidende Tore sichern Bayern-Sieg

Trotz des annullierten Ausgleicher durch JAE-SUNG Lee blieben die Bayern unbedroht und übernahmen die Kontrolle über das Spiel. Phillip Tietz erzielte in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer für Mainz, der jedoch nur einen Trostpunkt darstellte. Die entscheidenden Tore zum 2:1-Endstand wurden zuvor von Lennart Karl und Joshua Kimmich erzielt, die damit die Punkte für den FC Bayern München sicherten. Das Spiel ging damit als Sieg für die Münchner in die Statistik ein, wobei das umstrittene Tor der 40. Minute als möglicher Wendepunkt gilt, der den Ausgang des Duells hätte verändern können.

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Abseitsregel bleibt unangefochten

Die finale Entscheidung stand am Ende fest: Abseits bleibt Abseits, unabhängig davon, wie knapp die Positionsbestimmung ausfiel. Auch wenn die Verzögerung durch die Behandlung von Manuel Neuer und die lange Wartezeit auf das VAR-Ergebnis für die 05 Mainz 05 als besonders schwerwiegend empfunden wurden, änderte dies nichts am regulatorischen Ablauf. Die Annullierung des Tores durch JAE-SUNG Lee wurde als korrekt eingestuft, was den 05 Mainz 05 dazu veranlasste, trotz des späten Treffers durch Phillip Tietz ohne Punktgewinn die Reise anzutreten.

Auswirkungen auf die Liga-Struktur

Dieses Ergebnis hat unmittelbare Auswirkungen auf die Tabellenkonstellation in der Bundesliga, da der FC Bayern München mit diesem wichtigen Auswärtssieg die Punkteverteilung im oberen Tabellenviertel beeinflusst. Für den 05 Mainz 05 bedeutet die Niederlage, dass die Hoffnungen auf mehr Punkte in dieser Phase der Saison gedämpft werden. Die Kontroverse um die lange Dauer des VAR-Checks wird jedoch in den kommenden Tagen wahrscheinlich weiter diskutiert werden, da viele Beobachter die Kommunikation des Vereins und die Zeitverzögerung im Vergleich zur eigentlichen Spielunterbrechung als problematisch ansehen.