Mainz siegt verdient in Heidenheim und klettert auf Platz sechs

Der 1. FSV Mainz 05 hat sich am 22. Spieltag der Bundesliga mit einem 2:0 Sieg beim 1. FC Heidenheim verdient auf Platz sechs der Tabelle geklettert. Die 05er zeigten eine starke Leistung und nutzten ihre Chancen effizient. Heidenheim hingegen lieferte eine enttäuschende Leistung und kassierte damit sieben Punkte Rückstand auf einen möglichen Klassenerhalt.

Der 1. FC Heidenheim 1846 musste am Sonntagabend im 22. Spieltag der Bundesliga eine bittere 0:2 Heimniederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 hinnehmen. Die 05er zeigten sich von Beginn an äußerst effektiv und nutzten ihre ersten beiden Torchancen, um dem Spiel frühzeitig eine Richtung zu geben. Mit einem komfortablen 2:0 im Rücken ließ der FSV Mainz 05 souverän herunter und sorgte für eine ausgewogene Performance.

Die Heimmannschaft, die mit einem offensiven Personalaufgebot angetreten war, schaffte es jedoch nicht, sich gefährlich vor Mainz' Tor zu bewegen und verpasste es, die Partie zu gefährden. Heidenheim lieferte eine enttäuschende Vorstellung ab und kassierte damit sieben Punkte Rückstand auf einen möglichen Klassenerhalt. Mainz 05 hingegen festigte mit diesem Sieg den Sprung auf Platz sechs und weckt damit Träume von einer Europapokalteilnahme. Das Spiel war geprägt von einer starken Leistung der 05er, während Heidenheim kaum zu nennenswerten Torchancen kam. \Fans, die alle Tore und Highlights des Spiels sehen möchten, können dies mit BILDplus tun. BILDplus bietet außerdem umfassende Bundesliga-Begleitung mit den Highlights aus 617 Saisonspielen. Nach dem Abpfiff stehen die Videos direkt zur Verfügung, und es gibt zweimal pro Spieltag eine moderierte Highlight-Show.





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bundesliga FSV Mainz 05 1. FC Heidenheim Sieg Tabelle Europapokal

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bundesliga: Lennard Maloney verlässt Heidenheim gen MainzWeil er den 1. FC Heidenheim verlassen wollte, spielte Lennard Maloney zuletzt schon sportlich keine Rolle mehr. Nun wurde der Wechselwunsch des 25-Jährigen erfüllt, es geht zum FSV Mainz 05.

Weiterlesen »

Mainz 05: Muss Burkardt in Heidenheim schon wieder von Anfang an ran?Obwohl er diesmal behutsam aufgebaut werden sollte: Gibt es schon Sonntag in Heidenheim das Startelf-Comeback von Stürmer-Star Jonny Burkardt für Mainz 05?

Weiterlesen »

Bundesliga heute: Heidenheim - Mainz LIVE im TV, Liveticker & LivestreamDer 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Weiterlesen »

Heidenheim empfängt Mainz im AbstiegskampfZum Abschluss des 22. Bundesliga-Spieltags treffen der Abstiegskandidat 1. FC Heidenheim und der 1. FSV Mainz 05 am Samstagabend auf der Ostalb aufeinander.

Weiterlesen »

Heimniederlage gegen Mainz: Heidenheim trennen nur noch fünf Tore vom AbstiegsplatzMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Heidenheim bleibt im freien Fall: DFB-Stürmer schießt Mainz 05 auf EuropapokalrangZum Abschluss des 22. Spieltags der Fußball-Bundesliga springt Mainz 05 auf einen Europapokalplatz - und schickt den 1. FC Heidenheim immer näher an den Abgrund.

Weiterlesen »