Die 1. FSV Mainz 05 muss nach einer gerichtlichen Einigung weitere 1,14 Mio. Euro an Noureddine El Ghazi zahlen. Insgesamt beläuft sich die Abfindung auf 2,64 Mio. Euro für eine Spielzeit.

Die 1. FSV Mainz 05 hat ihren langwierigen Rechtsstreit mit dem ehemaligen Stürmer Noureddine El Ghazi beendet und wird dem Spieler insgesamt 2,64 Millionen Euro zahlen. Nach den Anweisungen des Arbeitsgericht es ist der Verein verpflichtet, zusätzlich noch 1,14 Millionen Euro als Ausgleichszahlung an den Niederländer zu überweisen. Diese Summe kommt auf die bereits geleisteten 1,5 Millionen Euro an Gehaltsnachzahlungen hinzu und markiert das finanzielle Ende einer kontroversen Trennung.

Hintergrund der Kündigung und öffentliche Reaktionen

Die rechtlichen Auseinandersetzungen haben ihren Ursprung in den Tagen nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023. In dieser Situation hatte El Ghazi öffentliche Äußerungen gemacht, die zur sofortigen Kündigung durch den Verein führten. Vorstandsvorsitzender Stefan Hofmann betonte danach, dass die wichtigste Nachricht für den Verein der Schlussstrich unter dieses Kapitel sei. Die Führungsebene der 05 war der Auffassung, dass sie durch die konsequente Kündigung ihr Vorgehen richtig dargestellt haben. Aus der Bundesliga erhielt das Management in dieser Angelegenheit durchweg Zustimmung für ihre Entscheidungen. Die Verantwortlichen ballten nach der abschließenden Verhandlung verärgert die Fäuste in den Taschen, mussten sich jedoch mit dem niederschmetternden Ergebnis des Gerichts abfinden.

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Höhe der finanziellen Forderungen des Klägers

Im Zentrum der aktuellen Klage standen nicht mehr die ursprünglichen Lohnzahlungen, sondern die Differenzen im Gehalt nach dem Wechsel von El Ghazi zum damaligen Championship-Klub Cardiff City für die Saison 2024/25. Der Spieler mit marokkanischen Wurzeln klagte auf die Gehaltsunterschiede, die bei seinem Transfer entstanden seien. Er forderte weitere 2,28 Millionen Euro als Ausgleich für diese Differenz. El Ghazi hatte bereits damals 1,5 Millionen Euro an Gehaltsnachzahlungen eingestrichen, als die erste Phase des Streits geklärt wurde. Das Arbeitsgericht sah in seiner Güteverhandlung keine Notwendigkeit, in die Details der vertraglichen Berechnung einzugreifen. Richterin Ruth Lippa wies die komplexen wirtschaftlichen Argumente zurück und konzentrierte sich auf eine schnelle Beilegung des Konflikts.

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Die gerichtliche Einigung und die finale Summe

Statt eines Urteils schlug Richterin Ruth Lippa einen Vergleich vor, der für den Verein zwar teuer, aber verbindlich ist. Nach dieser Einigung muss der FSV Mainz 05 nun noch 1,14 Millionen Euro an El Ghazi überweisen. Diese Zahlung rundet die gesamte finanzielle Abwicklung ab. Unter dem Strich bedeutet dies eine Gesamtsumme von 2,64 Millionen Euro. Diese erhebliche Summe wird von der Vereinsführung im Kontext der wenigen Minuten betrachtet, in denen der Angreifer für Mainz auflief. El Ghazi stand insgesamt nur 51 Minuten in der Bundesliga für den FSV auf dem Platz. Für diese kurze Einsatzzeit verlangt der ehemalige Profisportler nun eine Entschädigung in Millionenhöhe, was die Spannungen zwischen den beiden Parteien weiter vertieft hat.

Auswirkungen auf den Verein und die Zukunft

Die Entscheidung des Arbeitsgerichts stellt für den FSV Mainz 05 eine klare rechtliche Niederlage dar, auch wenn die Führungsebene ihren Kurs bis zur letzten Minute vertreten hatte. Stefan Hofmann und sein Team müssen nun die finanzielle Belastung in ihrer Bilanz verbuchen. Die Tatsache, dass das Gericht keinen Schritt in die Tiefe der vertraglichen Verhandlungen unternahm, zeigt die Komplexität solcher Fälle. Dennoch bleibt das Ergebnis für die Vereinsstrategie ein Warnsignal in ähnlichen künftigen Fällen. Die 05-Bosse hatten gehofft, dass die öffentliche Unterstützung aus der Liga ihr Vorgehen rechtfertigt. Stattdessen hat die Justiz eine andere Priorität gesetzt. Der Streit um die Ehre ist für die Vereinsführung erledigt, die Kassenbelastung bleibt jedoch bestehen und muss durch die weitere Planung des Klubs absorbiert werden. Dies markiert ein trübes Ende für die Zusammenarbeit mit dem niederländischen Stürmer.