In Mainz wird das neue Fastnachtstrikot für die Profi-Fastenmannschaft eingeführt, limitiert auf 1.905 Stück. Preise reichen von 74,95 Euro für Kinder bis 99,95 Euro für das Torwarttrikot.

In Mainz wird zum Beginn der fünften Fastnacht (Mittwoch, 11:11 Uhr) eine neue Trikotkollektion für die Profi-Fastenmannschaft vorgestellt. Das Angebot ist in der Größenordnung von 1.905 Sondereditionen begrenzt, und die Preise bewegen sich zwischen 74,95 Euro für kleine Kindermodelle und 99,95 Euro für das Torwarttrikot für Erwachsene.

Design und inspirierende Muster

Das neue Fastnachtstrikot verbindet traditionelle Fastnachtspanoramen mit sportlicher Ästhetik. Das Torwarttrikot folgt einem klassischen Ton-in-Ton-Schema, während die Feldspieler ein schmal rot‑weiß gestreiftes Design tragen. Diese Farbgebung erinnert an die Flagge der Mainzer Fastnacht.

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Ein weiterer Design-Ansatz ist die Schwellkopp "Schnorres" - eine ikonische Figur im Mainzer Rosenmontagszug, bekannt für seinen auffälligen Schnurrbart, der im Volksmund als "Schnorres" bezeichnet wird. Seine Dachjacke dient als Vorbild für das neue Trikotdesign und verbindet Tradition mit modernem Sportswear-Design.

Verfügbarkeit und Preisdaten

Der Verkauf des Trikots hat bereits online begonnen, wobei das Angebot zunächst ausschließlich Vereinsmitgliedern zugänglich ist. Der Online-Store listet die Preise für jedes Modell deutlich auf und bietet die Möglichkeit, nach Größe jenseits des Kinder- und Erwachsenenbasierten Preisrahmens auszuwählen.

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Die limitierte Stückzahl von 1.905 Stück erzeugt einen schnellen Handel, sodass Interessenten frühzeitig bestellen müssen, um ihre Trikots zu sichern. Diese Strategie wurde von der Vereinsfeste in Mainz, bekannt als Fass, eingeführt, um die Nachfrage zu steuern und die Exklusivität des Artikels zu bewahren.

Folgen für den Mainzer Fastnachtsevent

Die Einführung des neuen Trikots ist eng mit dem Mainzer Rosenmontagszug verknüpft, der seit Jahrzehnten die Straßen von Mainz erobert. Der Sportmann-Turnus soll dem Fastnachtsbild noch mehr Tiercharakter verleihen und gleichzeitig die Identifikation der Vereinsmitglieder mit der Kultur der Mainzer Schnauze stärken.

Allerdings bleibt das zentrale Ziel des Vereins, Tradition mit Moderne zu verbinden, indem die Fans ein attraktives, angesehenes Produkt erhalten, das gleichzeitig das Jahr der fünften Fastnacht feiert. Die Auswertung der Verkaufszahlen könnte zukünftige Editionen anpassen, um die Balance zwischen Begehrlichkeit und Verfügbarkeit zu optimieren.