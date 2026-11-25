Bei „Maischberger“ liefern sich Markus Blume (CSU) und Felix Banaszak (Grüne) ein scharfes Wortgefecht über Koalitionskurs, Steuern und die Linke.

Bei „Maischberger“ liefern sich Markus Blume und Felix Banaszak ein scharfes Wortgefecht über Koalitionskurs, Steuern und die Linke. Eigentlich soll an diesem Dienstagabend diskutiert werden, ob die Bundesregierung noch handlungsfähig ist.

Doch im Zentrum der Sendung steht der Schlagabtausch zwischen dem bayerischen Wissenschaftsminister Markus Blume undDaniel Friedrich Sturm, politischer Chefkorrespondent des Tagesspiegels Zuvor hatte sich die Diskussion zwischen den beiden Politikern schon hochgeschaukelt. So fällt Banaszak zunächst ein vernichtendes Urteil über die aktuelle. Obwohl sie so viele finanzielle Mittel wie keine zuvor habe, sei jeder Koalitionsausschuss nur der Versuch, „zusammenzuhalten, was in der Mitte nicht hält“.

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Bislang sei er davon ausgegangen, dass die Union zwar keine Ideen habe, aber wenigstens das Handwerk könne.

„Aber nicht mal das klappt“, sagte Banaszak unter Applaus des Publikums. Ganz in Unions-Manier blickt Markus Blume in Antwort darauf erst einmal zurück auf die Ampel. Die aktuelle Regierung sei deshalb nur ein „Sanierungsfall“-Verwalter. Eine Erzählung, die Banaszak nicht gelten lassen will.

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Er funkt dazwischen, dass er jetzt den „Werbeblock“ für einen „Reality-Check“ unterbreche. Und dann prangert er an: Während bei Rente,Doch für Blume sind das nichts weiter als „Klassenkampfparolen“: Man dürfe Reformen nicht gegen Entlastungen ausspielen. Banaszak konterte, es gebe gar keine Strukturreformen, und forderte, „ausnahmsweise die anzufassen, die bisher immer mit ihren Themen durchgekommen sind“. Emotional wird die Debatte, als es um das Thema Migration geht.

Blume spricht von einer gelungenen „Migrationswende“ und verteidigt die. Dieser hatte, nachdem der Bundeshaushalt für 2027 festgezurrt war, für Kritik gesorgt. Denn er forderte, dass die Menschen im Land komplett von der sogenannten kalten Progression entlastet werden. Der „Tagesspiegel“-Journalist Daniel Friedrich Sturm meint, Söder stehe dennoch gut da, habe mehr Regierungserfahrung als Kanzler Friedrich Merz, ein besseres Bauchgefühl und „mehr Frechheit“.

In seinen Augen könnte er immer noch Kanzler werden. Kabarettist Jürgen Becker findet ihn dagegen „sehr unsympathisch“, weil er warte, den Kanzler öffentlich zu „piesacken“, und die Journalistin Sophia Maier attestiert Söder einfach nur „sehr schlechtes Benehmen“, das die Politikverdrossenheit im Land fördere. Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert. Aus diesem Grund können die Funktionen des Podcast-Players eingeschränkt sein. Bitte deaktivieren Sie den Ad-Blocker, um den Podcast hören zu können.