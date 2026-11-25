Spannungen bei Maischberger: Blume wirbt für die Union, Banaszak kritisiert Steuerregeln und Ruanda-Projekt. Details zum Haushalt, zu Kostenirrtümern und zur Berliner Politik.

Während die Bundesregierung am Dienstagabend im Fokus der ARD-Sendung " Maischberger" stand, geriet die politische Debatte zwischen den Koalitionspartnern und der Opposition in die Quere. Mit dem nahen Abschluss des Bundeshaushalts im Bundestag rückten die Leistungen der Ampel-Regierung und die Alternativvorschläge der Union in den Mittelpunkt des Gesprächs. Der CSU-Politiker und bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume sowie der grüne Bundesgeschäftsführer Boris Banaszak trafen dabei aufeinander und brachten ihre unterschiedlichen Sichtweisen auf die aktuelle Lage des Landes zur Sprache.

Werberunde für Schwarz-Rot und Vorwürfe

Markus Blume nutzte die Sendung, um eine Art Werbeblock für die bisherige Arbeit der Bundesregierung zu gestalten, wobei er den Vergleich zur Union zog. Er behauptete, dass die schwarz-rote Koalition in nur eineinhalb Regierungsjahr eine beträchtliche Anzahl an Maßnahmen auf die Kette gebracht habe. Dazu zählte er Entlastungen für Pendler, die Gastronomie und den Mittelstand als zentrale Erfolge an. Blume betonte zudem, dass diese Fortschritte erzielt wurden, obwohl die vorherige Regierung Deutschland als Sanierungsfall übernommen habe.

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Boris Banaszak sah in den Ausführungen von Blume die bittere Notwendigkeit solcher Argumentationshilfen, kritisierte aber gleichzeitig die historische Steuerpolitik der Union. Er wies darauf hin, dass die Union dafür gesorgt habe, dass Milliardenbeträge teilweise steuerfrei vererbt werden könnten. Als Beispiel nannte er den Fall Mathias Döpfner, dem Axel-Springer-Chef, der Verlagsanteile im Wert von rund einer Milliarde Euro erhalten habe, dafür jedoch kaum Steuern gezahlt habe.

Der Kontrast zwischen der Behandlung von Großunternehmern und einfachen Bürgern wurde von Banaszak scharf gezeichnet. Er führte aus, dass man bei jedem Menschen, der im Bürgergeld einen Termin nicht wahrnehme, sofort hinterherziehe und dieser als Betrüger dargestellt werde. Blume erwiderte darauf, dass er solche Klassenkampfparolen nicht nachvollziehen könne und wies darauf hin, dass auch mittelständische Betriebe betroffen sein könnten, für die die Erbschaftssteuer existenzgefährdend sei.

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Fehlerhafte Angaben zum Ruanda-Projekt

Ein besonders hitziger Teil der Debatte drehte sich um die Migration und das umstrittene Ruanda-Projekt zur Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Boris Banaszak kritisierte die CSU-Position von Innenminister Joachim Dobrindt, der nach Wegen sucht, um ausreisepflichtige Personen außer Landes zu bringen. Banaszak bezeichnete die Zahlung für diesen Umgang mit den Menschen als Form von modernem Ablasshandel und ein verbrecherisches Regime. Statt dieser Maßnahmen schlug er vor, die Mittel in Integrationsprogramme zu investieren.

Bei der Diskussion über die finanziellen Aufwendungen des Ruanda-Projekts machten sich bei Banaszak jedoch erhebliche Irrtümer bemerkbar. Er behauptete in der Sendung, das Projekt koste pro Person 20 Millionen Euro. Insgesamt seien 400 Millionen Euro für die Abschiebung von lediglich 20 oder 40 Personen vorgesehen. Als die Moderatorin Maria Maischberger nach der Quelle dieser Zahlen fragte, wich Banaszak mit der Aussage aus, es handle sich um eine große Zahl, aus.

Die Realität der Kosten sieht jedoch ganz anders aus. Die 20 Millionen Euro betreffen die gesamten Ausgaben für das Vorhaben und nicht die Kosten pro abgeschobener Person. Aus fünf beteiligten EU-Staaten sollen insgesamt 100 abgelehnte Asylbewerber in das ostafrikanische Land deportiert werden. Deutschland ist dabei mit 40 Plätzen, also der Hälfte der Gesamtquote, beteiligt. Folglich wären für die 20 Personen, die aus Deutschland abschieben werden sollen, etwa 500.000 bis eine Million Euro pro Person veranschlagt.

Banazsak gab zu, dass er sich bei den Zahlen vertan habe, und drohte metaphorisch, mit dem Kopf unter dem Arm durch die Gegend zu laufen, falls er unrecht gehabt haben sollte. Markus Blume hielt die Debatte über die absoluten Zahlen zwar für wenig zielführend, betonte jedoch den symbolischen Charakter der Maßnahme. Für ihn steht das Signal im Vordergrund, dass Personen, die ausreisepflichtig sind, das Land tatsächlich verlassen müssen.

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Aussichten auf Berliner Koalition

Am Ende der Sendung widmete sich das Gespräch der Berliner Landespolitik, wo die Ergebnisse der jüngsten Wahlen für politische Verschiebungen sorgen. Boris Banaszak kommentierte die Entscheidung der Berliner Linken-Fraktion nahezu euphorisch. Er sah darin einen bedeutenden Schritt hin zu einer rot-grün-roteten Koalition aus Linken, Grünen und SPD in der Hauptstadt. Diese Konstellation sei durch die aktuelle Entwicklung wesentlich wahrscheinlicher geworden und habe die Chance verdient, zu beweisen, dass sie regieren kann.

Demgegenüber äußerte Daniel Friedrich Sturm, politischer Chefkorrespondent des Tagesspiegels, deutliche Skepsis. Er warnte davor, dass diese Koalition ohnehin nicht zustande kommen werde. Für Sturm bleibt abzuwarten, ob die drei beteiligten Parteien sich auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag einigen können. Sollte dies gelingen, würde dieser Vertrag den Parteimitgliedern zur Abstimmung vorgelegt werden, was den Prozess weiter verlängern könnte.